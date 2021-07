Concejal de Maipú encontró bodega repleta de peluches: Habría sido un gasto de 50 millones

El concejal de Maipú, Bladymir Muñoz (RD), utilizó sus redes sociales para dar a conocer un curioso hallazgo en las bodegas de la Corporación Municipal de Educación de dicha comuna.

“La gestión anterior nos dejó centenares, sino miles de peluches de Renacín y Smapina. Hay cajas arrumbadas en bodegas con estos peluches, que hoy día no sabemos qué hacer ni qué destino van a tener”, acusó la autoridad.

Los peluches serían Renacín y Sampina, dos de los personajes que representaron al municipio en el mandato de Cathy Barriga.

Como Concejal y Presidente comisión de Educación, hoy vine a CODECU Maipú y nos encontramos con bodegas repletas con peluches. La gestión anterior gastó 50 millones destinados a educación pública en peluches, que no sirvieron absolutamente para nada. Una pena… @Muni_Maipu pic.twitter.com/7uX5KQ5cDz

“Esta es la plata municipal, para fondos municipales, para que niños y niñas y estudiantes puedan tener una mejor calidad de educación, hoy día se gastan en esto”, añadió.

“La gestión anterior gastó 50 millones destinados a educación pública en peluches, que no sirvieron absolutamente para nada. Una pena”, indicó.

Finalmente, señaló que: “Todavía quedan miles, así que vamos a oficiar al alcalde (Tomás Vodanovic) para saber cuál va a ser el destino de estos peluches, pero parece impresentable, y ojalá dejarlo atrás. Y estas políticas educaciones no dan más en Maipú”.

Consultado por el destino de los peluches, el concejal señaló que es un tema que analizarán con la actual alcaldía de Maipú.

"Le propondremos al Alcalde, podamos donarlos a hogares de sename, organización de PSD, jardines, etc", comentó Muñoz.

