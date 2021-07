"La verdad no se me ocurrió": Sichel y el origen de su candidatura presidencial

En el marco de las primarias presidenciales que se realizarán este domingo 18 de julio, Meganoticias preparó una serie de entrevistas con los candidatos para llegar a La Moneda.

En esta oportunidad, el periodista José Luis Repenning, acompañó al independiente Sebastián Sichel, quien participará en los comicios de Chile Vamos.

Para esto, nos trasladamos hasta la comuna de La Cruz, donde el exministro visitó la casa de su madre, luego se dirigió a la Plaza de Quillota a hacer campaña, y posteriormente conversó con los ciudadanos en las calles.

Durante su trayecto trató temas como pensiones y el rol de las regiones, además abordó su plan de salud.

¿De dónde surge su candidatura?

Al ser consultado sobre el origen de su candidatura presidencial, aclaró que "la verdad no se me ocurrió. Empecé a aparecer en las encuestas después de ser ministro muy fuerte como un posible candidato presidencial y conversando con mucha gente que me ha apoyado me dijeron 'Sebastián parece que hay algo que tú provocaste que puede darle sentido a la política'".

Respecto al porqué decidió participar en las primarias de Chile Vamos, explicó que "sentimos que la derecha también se movilizó, con una dificultad que es la que yo quiero romper, que está demasiado enamorada de sus propios partidos o de su propia coalición y menos preocupada de crecer".

El Chile que sueña

Finalmente, manifestó que sueña con un Chile donde "cada uno pueda desarrollar su propio plan de vida. Llegar donde quiere llegar sin que el lugar donde nació le determine el destino, o las ideas de otros pocos le digan lo que tienes que hacer".

En ese sentido, sostuvo que busca que el lugar donde naciste "no sea importante para él donde llegaste".

