Jiles pide a Ilabaca tramitar cuarto retiro: "Es mucho más urgente que cualquier otra contienda"

La diputada del Partido Humanista Pamela Jiles reiteró el mensaje al presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, diputado Marcos Ilabaca (PS), a que ponga en tabla el proyecto de un cuarto retiro de fondos de pensión.

Esto, a partir de las declaraciones del parlamentario donde responsabilizó al Presidente Sebastián Piñera del fracaso en la instalación de la Convención Constitucional, señalando que "no me cierro en lo absoluto a presentar y a estudiar una acusación constitucional por notable abandono de deberes".

Consultada por lo anterior, Jiles sostuvo que "cuando haya una acusación constitucional presentada, yo la comento, mientras no haya una acusación constitucional presentada, son puras amenazas".

"Ya sabemos que no existe la voluntad política acá en el Congreso de la totalidad de las fuerzas políticas para realizarlo, entonces mientras esa situación no cambie, yo no comento acusaciones imaginarias", agregó.

Cuarto retiro de fondos

Tras esto, la parlamentaria sostuvo que "estoy preocupada centralmente del cuarto retiro del 10%, porque creo que los diputados más que amenazar con Acusaciones Constitucionales u otras fórmulas, debería estar preocupado, por ejemplo el diputado Ilabaca, de poner en tabla y tramitar el cuarto retiro de fondos previsionales que es lo que la gente está exigiendo".

En esta línea, Jiles agregó que "nos enteramos ayer de que hay un aumento que no se registraba hace 20 años en Chile de la pobreza, del 10,8%, creo que lo que tenemos que hacer los diputados es preocuparnos de la sobrevida de los ciudadanos".

En consecuencia, sostuvo Jiles, "mucho más urgente que cualquier otra contienda política es que el diputado Ilabaca ponga en tabla y tramite un cuarto retiro ahora. Me parece que es eso lo que demanda la ciudadanía".

Presos del estallido

En paralelo, la parlamentaria entregó su postura frente al debate en torno al proyecto que busca indultar a quienes se encuentran detenidos en el marco del estallido social de octubre de 2019.

"Mi postura sigue siendo la misma que hace seis meses cuando me preguntaron si habían presos políticos en Chile. Fui la única parlamentaria que sostuvo en ese minuto que en Chile existen presos políticos hace mucho tiempo", explicó.

Tras esto, agregó que "por supuesto todos los jovenes que están encarcelados, muchos de ellos sin proceso, producto de su participación en la revuelta, son presos políticos. Es decir, reitero lo mismo que dije completamente sola hace 6 meses atrás. Ahora afortunadamente hay muchos parlamentarios y políticos que saben que en Chile hay presos políticos".

