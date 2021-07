Provoste y amnistía: "En Chile ha habido una situación abusiva respecto a la prisión preventiva"

Este lunes la presidenta del Senado (DC), Yasna Provoste, se refirió al proyecto para amnistiar a los detenidos durante el estallido social en Chile, tema que será abordado este lunes por la Convención Constitucional.

En conversación con radio Infinita, sostuvo: "La situación es que en Chile ha habido una situación abusiva respecto a la prisión preventiva, y que no existe claridad ni existe un registro de los detenidos en nuestro país".

"Las causas, los partes policiales son a veces muy escuetos, no dicen el contexto en el cual fueron detenidos", añadió.

Fracaso educativo

Provoste además criticó al Gobierno en materia educativa, señalando que han tenido una "lógica binaria" que los ha llevado al fracaso, especialmente en el contexto de pandemia donde ha predominado el debate sobre el regreso a clases presenciales.

Al respecto, señaló que “el fracaso que ha tenido el Gobierno respecto del tema educativo, es que ha seguido en una lógica binaria, de buenos y malos, los que están a favor de abrir las escuelas y los que están en contra”.

Asimismo, dijo que “el tema es mucho más profundo, que tiene que ver con los riesgos que se corren en la propia escuela, en la micro, en la calle. Eso es bien lamentable porque a lo mejor se quedan con esta lógica que tiene que ver más con lo que a ellos les afecta y los rodea, que creen que todos los niños llegan en auto a las escuelas y eso no es así”.

“Creo que esto tiene distintas dimensiones, una pedagógica, de transporte y de conectividad”, añadió.

Acusación constitucional contra Figueroa

En cuanto a la acusación constitucional anunciada en contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, Provoste indicó que ha habido "un ministerio de Educación absolutamente ausente de este debate y de esta realidad".

"Yo creo que esto tiene que ver con que particularmente el Gobierno no entiende el país que le ha tocado gobernar y el ministro en particular no ha tenido una propuesta clara de avanzar en lo que hoy se requiere para las comunidades educativas", planteó.

