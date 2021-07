Mujer fue estafada hace 4 años y banco aún no responde: "Me sacaron la plata de mi vivienda"

Dramáticos momentos vivió una mujer hace cuatro años, luego de haber sido estafada y perder los ahorros que tenía en su cuenta bancaria para obtener una vivienda para ella y su familia.

La afectada no quiso pasar por la misma situación y este viernes se acercó a recibir el pago presencial del IFE Universal, cuyo monto a recibir es de $620 mil.

En conversación con Meganoticias Conecta, la beneficiaria de este aporte explicó que el fraude del que fue víctima ocurrió cuando era clienta de BancoEstado y que la entidad aún no le ha dado una solución.

"Con mi carnet hicieron todas las estafas"

En primera instancia, la mujer señaló que "tuve una estafa en mi Cuenta RUT. Me robaron toda mi plata, así que no puedo hacer nada en la Cuenta RUT. Me sacaron toda la plata... de mi vivienda, y todo".

"Me robaron mi carnet y con mi carnet me hicieron todas las estafas. Todo lo hicieron por internet, no presencial", sostuvo.

En este sentido, recalcó que "hace cuatro años que me hicieron esa estafa y todavía no tengo respuesta. Yo he ido a hablar con gerentes, perdí la postulación de mi casa porque me habían sacado mi plata".

"Tenía $700 mil en la cuenta de ahorro"

La mujer no se detuvo allí y explicó que "tenía $700 mil en la cuenta de ahorro de vivienda, y en la Cuenta RUT igual tenía mi plata porque trabajaba independiente".

"Tengo 4 hijos, un niño de 6 años, mellizos de 12 y uno de 18 que está estudiando, así que estuvimos pagando arriendo, nos pidieron la casa, así que ahora estamos haciendo nuestra casa, pero igual... hemos ido a la municipalidad a pedir nylon y no nos ayudan", expresó.

Por último, aseguró que "ahora tenemos todo lo que es techumbre abierto. Ayer dormimos ahí y mis hijos pasaron frío (...) Tuve que haber postulado hace 2 años a mi casa y no pude postular porque no puedo poner ni sacar plata del banco".

