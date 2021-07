Chile Vamos en franja de primarias: Uno de los candidatos realizó analogía con tumba de Pinochet

¿Qué pasó?

Este miércoles inició la franja televisiva de las primarias presidenciales, que se realizarán este domingo 18 de julio.

Desde la vereda de Chile Vamos hicieron uso del espacio sus cuatro candidatos: Ignacio Briones (Evópoli), Mario Desbordes (RN), Sebastián Sichel (Indp.) y Joaquín Lavín (UDI).

Franja de Briones

El abanderado de Evópoli realizó una analogía donde en la tumba de Augusto Pinochet se encuentran dos hombres, uno de extrema izquierda y otro de extrema derecha, que quieren se refieren al exdictador para exponer sus argumentos.

En eso llega Briones con una pala mecánica, haciendo la alusión de "enterrar esta lógica para siempre".

"Necesitamos terminar con la manipulación política que ha bloqueado los cambios y construir un país que no se trate de ir a la izquierda o a la derecha, sino que para adelante", sostuvo Briones.

Franja de Desbordes

Por su parte, el candidato de Renovación Nacional contó su historia desde su nacimiento, incluyendo su paso por Carabineros, hasta ser ministro de Defensa.

"Esa experiencia me abrió los ojos y me permitió ver, sin que nadie me lo cuente, que la torta en Chile está mal repartida", afirmó Desbordes.

Además, recalcó: "El estallido social tiene dos componentes. Por un lado la violencia, pero que no se nos olvide que habían miles de personas que estaban en la calle exigiendo los cambios que tiene que ver con problemas reales. Que la cancha sea pareja, que haya igualdad de oportunidades".

Franja de Sichel

Al igual que Desbordes, Sebastián Sichel contó su historia tanto profesional como personal, para luego mencionar temas como el centralismo, la maternidad, el narcotráfico, el matrimonio homosexual, la vivienda, los abusos de empresas, los adultos mayores y las pensiones.

"Se trata de ti, se trata de mí. Se trata de la libertad y la Justicia, se trata de que se puede cambiar y tenemos que cambiar. Se trata de vivir en un país mejor", manifestó.

Franja de Lavín

Finalmente, el abanderado de la UDI concluyó la franja con un tono más humorístico, utilizando las frases "estar en todas partes" y "no perderse ni una" para multiplicarse por tres en la pantalla.

"Para ayudar a las personas hay que estar en todas, en terreno, conectados con la gente. Estar no es algo nuevo para mí, lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo porque mi compromiso es real", afirmó.

Ver cobertura completa