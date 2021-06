Niña de tres años es obligada a fumar y su madre asegura que "fue una broma"

¿Qué pasó?

Un video que se dio a conocer en redes sociales generó las críticas y alertó a las autoridades, ya que se ve cómo una niña, de tan sólo 3 años, es obligada a fumar un cigarro, situación que se registró en Talcahuano, Región de Biobío.

La situación provocó el despliegue de funcionarios de la PDI que realizaron diligencias para tomar declaraciones a su progenitora y a los involucrados en el hecho.

"Fue una broma, nada más"

El tema fue abordado por la propia madre de la menor, quien aseveró que todo se debió a una humorada y cuyo registro fue robado y publicado en redes sociales.

"Ese video lo subió mi hermana Nicole, lo subió a su WhatsApp y por parte de mi familia sacaron ese video del WhatsApp de mi hermana para publicarlo y hacerme daño porque yo estoy amenazada de muerte por otras personas. Estoy vigilada las 24 horas por la PDI", comenzó diciendo la mujer.

Además, quiso dejar en claro que "no era un cigarro de verdad, como querría hacerle daño a mi hija, no era un cigarro de verdad, era un cigarro blanco".

"Sé que la niña sale fumando. Yo soy mamá y van a criticarme, pero ellos (su familia) no son quién para venir a juzgarme, porque no soy la primera madre que hace algo mal", agregó.

"Fue sólo una broma. Vino la PDI y me llevaron al cuartel a hacer la declaración, porque vino mi cuñada, mi suegra, mi tía y una prima a amenazarme... el portón me lo echaron abajo, ellas se fueron detenidas. Me dijeron (en la PDI) que eso estuvo mal, pero mi hermana nunca pensó que lo iban a publicar", aseveró Loren.

Sobre el momento que vive, sostuvo que "no puedo decir por quién estoy amenazada, me quieren quitar a mi hija, es una venganza, pero pido perdón porque me equivoqué".

"Pediremos que la internen en un lugar provisorio"

Sobre la situación, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, indicó que "estamos en presencia de una evidente vulneración de derechos de esta menor. Es una pequeña de 3 años, una niña que fue vulnerada, donde su madre le hace fumar un cigarro".

Además, sostuvo que "esta chica ya había sido antes intervenida, por antecedentes que tenemos, por el Sename y hoy día hemos presentado las acciones como municipalidad para solicitar el retiro de esta menor desde su hogar como medida preventiva y se interne en un lugar provisorio. Es una situación muy grave".

Seremi: "Es una vulneración flagrante"

El seremi de Desarrollo Social y Familia Alberto Moraga, dijo ante el caso que "en este video hay una vulneración flagrante y evidente de los derechos de aquella pequeña y en el marco del plan regional de Niñez se tomó contacto con la Oficina de Protección de Derechos de Talcahuano para recabar más antecedentes y tomar las acciones conducentes para evitar este tipo de vulneraciones".

Todo lo cerró señalando que "a los niños hay que cuidarlos y quererlos, no exponerlos".

Defensoría activa acciones legales

En tanto, la Defensoría de la Niñez anunció acciones legales ante la situación de la pequeña obligada a fumar en Talcahuano.