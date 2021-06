Salario Mínimo: oposición habla de "ingreso ético" y "rentas promedio de $500 mil"

Tras el rechazo del proyecto de reajuste del salario mínimo del Gobierno, por parte de las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo del Senado, parlamentarios de oposición se refirieron a la propuesta del Ejecutivo.

El texto tuvo seis votos en contra y tres a favor, por lo que se recomendó a la Sala de la Cámara Alta rechazar la iniciativa.

Senadora Goic

La presidenta de la Comisión de Trabajo, senadora Carolina Goic (DC), manifestó que "hemos rechazado la propuesta que hizo el Gobierno respecto al reajuste del Salario Mínimo, esperamos avanzar a una Comisión Mixta, y entre Cámara y Senado ojalá lograr un acuerdo amplio".

En esta línea, la parlamentaria agregó que "esto requiere poner el tema de fondo en discusión, que es cuál es el ingreso ético que se tiene garantizar hoy día a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Esta es una discusión de mínimos éticos que tenemos que abordar".

Senador Bianchi

Por su parte, el senador Carlos Bianchi, rechazó los montos actuales de la propuesta del Ejecutivo y entregó la que, a su juicio, sería adecuada, considerando además diferencias en el costo de vida, según el lugar del país del que se trate.

"Aquí debemos, además, establecer macro zonas, porque la realidad en todo Chile no es igual, se establece un salario mínimo igual para todo el país cuando los territorios tienen diferentes realidades en cuanto al costo de vida. Por ejemplo, en Magallanes es a lo menos 30% más caro que la zona central de nuestro país", manifestó.

Tras esto, el parlamentario independiente sostuvo que "este salario mínimo también tiene que venir de la mano con esos antecedentes porque hasta ahora no se da cuenta de la realidad territorial, pero también esta discusión no debería seguir siendo una máquina de generar pobreza, porque a la postre de una jubilación con 30 años de haber trabajado sin lagunas teniendo un salario mínimo, la pensión no supera los 165 mil pesos".

Finalmente, el senador apuntó que "no se puede seguir con el abuso que las grandes y medianas empresas insisten pagando el salario mínimo. Esto podría ser para las empresas con un determinado valor (mypnime, mype, pequeñas empresas) donde además el Estado subsidie la diferencia para llegar a rentas promedio de 500 mil pesos".

¿Cómo venía el proyecto desde la Cámara?

La Cámara de Diputados despachó en mayo al Senado el proyecto del salario mínimo pero rechazando dos aspectos relevantes de la moción. Si bien aprobó el general, rechazó el reajuste y el aumento de 10 mil pesos del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) propuesto por el Gobierno.

¿Qué propone el Ejecutivo?

El primer planteamiento del Ejecutivo aumentaba el monto del Ingreso Mínimo Mensual en $10.500 (3,2%), así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar, además de otorgar ayudas extraordinarias para las familias en contexto del Covid-19.

La nueva propuesta informada a la comisión, mantuvo el incremento de 3,2%, pero aumentó el monto del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), de los actuales 40 mil a 50 mil pesos.

En cuanto a las asignaciones familiares, estas se fijarían en $13.832 por cada integrante de la familia.

¿Cuándo se vota?

Según la tabla del Senado, el proyecto sería revisado por la Sala durante la sesión de este miércoles 23 de junio desde las 16:00. Con todo, durante esta tarde también sesionarán los parlamentarios, en donde podría acordarse la discusión de la iniciativa.

En caso de que se rechace el texto, se conformará una comisión mixta de las cámaras de Diputados y Senadores, con el fin de lograr un acuerdo y elaborar un nuevo informe que deberá ser votado en ambas instancias.

