Vecino denuncia que desconocidos lo acosan con bombas molotov y disparos: "No sé quiénes son"

Una insólita y preocupante situación afecta a un arrendatario de la comuna de Santiago Centro, ya que un grupo de desconocidos lo está acosando hace semanas arrojando bombas molotov y disparos a su vivienda.

La situación quedó en evidencia a través de una denuncia ciudadana que llegó a Meganoticias.

Según su relato, han sido al menos tres los ataques de los que ha sido víctima con su familia, quienes mantienen un local comercial en un sector cercano al Parque de los Reyes.

En conversación con el periodista Rodrigo Sepúlveda, el hombre, quien no quiso mostrar su rostro por seguridad, manifestó su profunda preocupación ya que no sabe quiénes son estas personas, ni menos el porqué de su violento actuar.

Los ataques

Todo comenzó a principios de junio, cuando el arrendatario se encontraba cerrando el local para irse a su domicilio cerca de las 21:00 horas. Fue en ese momento en que sintió el ruido de disparos afuera del lugar.

"Justo tenía mi motocicleta y nos llenaron de balas todo el portón. Gracias a Dios vecinos llamaron a los Bomberos y lograron apagar el fuego, pero igual la motocicleta fue quemada completamente", contó el hombre.

Tras lo ocurrido, decidió poner una denuncia en Carabineros, pero señaló que la ayuda de los uniformados no fue suficiente. "Parece que no me prestan atención", dijo el hombre, quien explicó que solo una semana después los sujetos volvieron a atacar, esta vez con bombas molotov.

"Nos dimos cuenta por las cámaras, pusimos una alarma y salieron corriendo los tipos. Hay vecinos que vieron corriendo a las personas. Obviamente no creo que quieran decir nada por el miedo, supongo. Eso quedó ahí y finalmente las bombas explotaron", complementó el afectado.

"No sé lo que quieren"

En las imágenes de las cámaras de seguridad se puede apreciar claramente cómo dos hombres tiran bombas desde la calle, sin siquiera intentar cubrir por completo su rostro. Sin embargo, el afectado señala que "nunca los he visto" y que "por acá nadie los conoce".

En la misma línea reveló que "este miércoles llegaron las mismas personas, con menos miedo al parecer. Yo tengo el video ahí, en que casi se ve su rostro. Tiraron seis bombas molotov y esta vez sí quemaron parte del lugar".

Sin ninguna explicación aparente, señala que fue atacado por tercer ataque vez y que incluso una bala cayó cerca de un cilindro de gas, poniendo en peligro su vida y la de sus vecinos. "No sabemos que está sucediendo, no sé lo que quieren, pero quieren atacar... No sé qué está esperando la autoridad para poner un alto a esto".