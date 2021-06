"Nos estafan con un sueño": Familias que compraron casas prefabricadas no reciben sus viviendas

¿Qué pasó?

Más de 300 familias que compraron casas prefabricadas aún no logran obtener su hogar. Algunas de ellas aseguran estar esperando más de dos años por la entrega.

Es por esto que los afectados presentaron una demanda colectiva con la asistencia del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), denunciando la poca seriedad de la empresa Casas Santa María.

"Nos estafan con un sueño"

"El radier sigue hecho, pero casa no ha habido. Yo tengo cinco hijos, me ha costado bastante salir adelante", contó Natalia Vilches.

Ella junto a su familia se fueron al sur para empezar una nueva vida. Compraron una casa prefabricada que debía llegar en junio de 2019, pero siguen esperando sin una respuesta concreta.

La situación los obligó a reacondicionar el cobertizo donde guardaban animales, para vivir ahí.

Gladys Barrales también compró una casa para ir instalarse en el sur, con su hijo que tiene autismo. Sin embargo, lleva ocho meses esperando la entrega, que ha sido reagendada una y otra vez.

"Nos estafan con un sueño, con el esfuerzo que uno hizo. Estamos cansados", manifestó.

Empresa Casas Santa María

La empresa tiene oficinas en todo Chile y se denomina como la líder en el rubro de viviendas prefabricadas. En su oficina central, en la comuna de San Bernardo, se pueden encontrar personas con este mismo problema buscando algún tipo de solución.

Hace 17 años que se dedica a la venta de casas prefabricadas. Ofrecen viviendas de todos los tamaños y para cualquier destino de Chile. Sus spots en televisión y en redes sociales generaron confianza para muchos.

"No hay nada gestionado"

Los afectados no solo reclaman por la demora, sino que, por la falta de claridad al momento de la entrega del producto, la nula comunicación y el poco compromiso al cumplir con las fechas establecidas.

Jessica Lefiu compró una vivienda para sus padres en Los Ángeles, lugar donde ha viajado más de tres veces para recibir la casa sin éxito, perdiendo dinero en fletes y desplazamientos. En todas las ocasiones, la empresa no cumplió con la fecha inicial que era el 20 de enero de este año.

"Por la desesperación me comuniqué con Los Ángeles porque ahí es donde va a estar la casa. Me atiende un vendedor de Casas Santa María y él me dice 'señora, no hay nada a su nombre, no hay nada gestionado'", contó.

Solange Lovera, quien también se ha visto afectada, señaló que: "Nosotros compramos las casas del año 2019, en octubre. nos han dado seis fechas de entrega, ninguna se ha respetado. Mi madre está desalojada, lanzada a la calle".

La demanda

Los afectados decidieron interponer una demanda colectiva y los casos están siendo analizados por el Sernac, quien coordinó una acción judicial desde el año pasado.

"Esta demanda se encuentra en tramitación y aun cuando la empresa se encuentra en rebeldía al no haber concurrido al juicio, el proceso seguirá su curso", detalló el subdirector del Sernac, Jean Pierre Couchot.

Según Casas Santa María, no asistieron al juicio por un problema de conocimiento. Afirmaron que el compromiso está y ya hay fecha para entregar todas las casas.

¿Qué dice la empresa?

El gerente de comunicaciones, Francisco Carrillo, explicó que: "Hemos sufrido un poco el tema pandemia y quiebre de stock que se produjo en el mes de septiembre del año pasado. La empresa sí se hace cargo de todos los clientes que han tenido algún problema con nosotros por el tema de las demoras".

"Nosotros estamos cumpliendo con todas las compras de nuestros clientes. Todas las casas que se están comprando se están entregando", sostuvo.

En ese sentido, precisó que: "El contrato estipula claramente que puede haber un retraso de hasta 30 días", al mismo tiempo que aseguró "desconocer" los casos de las personas que llevan hasta dos años esperando.

"Nosotros pusimos un calendario para responderle a todos nuestros clientes, los que están comprando desde hace dos, tres meses atrás, a la fecha, de que se entreguen todas las casas en el mes de agosto", aseveró.