"Puede producir amnesia temporal": La droga a la que habrían sometido a clientes de restaurante

¿Qué pasó?

Estos últimos días se volvió a hablar de la burundanga, luego de la denuncia de dos personas que aseguraron haber sido drogados en un concurrido restaurante de Vitacura.

"Como médico, yo creo que debe haber sido escopolamina o burundanga", dijo Germán Arancibia, una las víctimas y médico radiólogo de profesión.

La droga de la sumisión

La burundanga, o escopolamina, es una sustancia que provoca un efecto depresor sobre el sistema nervioso. También es conocida como la droga de la sumisión, en donde la persona que la ingiere queda completamente desprotegida ante cualquier estímulo externo. Al tratarse de una sustancia incolora y sin olor, detectarla a simple vista es una dificultad.

"Los síntomas empiezan a aparecer entre treinta a sesenta minutos. Caracterizado por sequedad de mucosa, midriasis con visión borrosa, desorientación, taquicardia, retención urinaria y la amnesia anterógrada", explicó Lorena Silva, química farmacéutica del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (Cituc).

En años anteriores se ha visto a grupos que se dedicaban a mezclar la droga en bebidas alcohólicas, para aprovecharse del estado de hipnosis en que entraban las víctimas para realizar compras sin autorización, clonar las tarjetas, robar sus pertenencias, entre otros delitos.

Parálisis, amnesia y sumisión

"En bajas dosis puede causar mareos y náuseas, en dosis medianas ya llegamos a un delirio y también psicosis, y ya en dosis muy altas puede conducir a tener estupor y parálisis muscular en la musculatura lisa. Y ya es letal cuando tenemos entre dos a cuatro miligramos en el cuerpo", detalló Stephan Jarpa, de la Sociedad Chilena Fármaco Vigilancia.

Debido a esto, la recomendación que hace Carabineros es tratar de tener un control constante, por difícil que parezca, de los ingredientes con que se preparan algunos tragos en locales comerciales.

"En determinadas dosis puede producir amnesias temporales, sumisión, entre otras tantas que pueden llegar a generar estos hechos que ya estamos en conocimiento. Por eso, el llamado constante es a denunciar estos hechos para ponerlos a disposición del Ministerio Público y poder desarrollar investigaciones que permitan acreditar la comisión de algún delito", recalcó el capitán Pablo Ardiles, del OS7 de Carabineros.

La denuncia

La denuncia del doctor Arancibia tiene en alerta a la policía, que se encuentra investigando la veracidad de esta acusación.

"El trago tenía algo porque no puede ser que terminando un pisco sour no me acuerde de nada. En el pisco sour tiene que haber habido algo. Ahora no sé quién lo preparó, él que lo llevó a la mesa, no lo sé", sostuvo Paola Verdugo, quien también habría sido víctima del hecho.

En un registro, al que tuvo acceso exclusivo Meganoticias, se aprecia parte de lo que ocurrió esa noche en el restaurante. Se ve al grupo compartir en una de las mesas.

Minutos después, y según el local, a pesar de las advertencias del personal hubo un consumo desmedido de alcohol.

Por su parte, los denunciantes agregaron que alguien realizó compras con su tarjeta en una casa comercial, productos que habrían sido destinados a un inmueble en Estación Central. También denuncian el robo de un celular y el extravío de las llaves del vehículo.