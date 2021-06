Video muestra cómo una madre y su hija sufren violento robo de su vehículo

¿Qué pasó?

Un violento robo sufrió el lunes una madre y su hija en la comuna de Lo Prado, específicamente en las intersecciones de Ecuador con Avenida Las Rejas, donde les fue sustraído su automóvil por parte de delincuentes.

Tres sujetos, dos hombres y una mujer, quienes protagonizaron el asalto, obligaron a las personas a descender del auto para proceder al robo de este, aunque la familia afectada y testigos que estaban en el lugar, intentaron frenar la fuga de los antisociales.

Intentaron defenderlos

En registros que fueron captados se puede apreciar cómo transeúntes trataron de defender a la familia lanzando objetos contundentes, tales como piedras o botellas, llegando a quebrar los vidrios del auto.

Pese a los intentos, los delincuentes lograron escapar, incluso chocando otros vehículos estacionados para darse a la fuga. Una testigo de lo ocurrido contó que "vimos a la señora muy asustada, pidiendo que por favor la ayudaran. Con mucho miedo nos acercamos porque uno no sabe si están armados y quienes ayudaron trataron de repeler el asalto lanzando cualquier objeto".

Uno de los transeúntes que intentó defender a la mujer, contó que "le rompí el parabrisas para que no pudiera manejar. Luego me tiró el auto encima, me hago para el lado y ahí le quiebro el vidrio lateral", lo que no bastó para que los delincuentes desistieran del robo.

Quienes ayudaron a la familia, señalaron que los delincuentes intimidaron a la familia con armas de fuego, información que aún se encuentra en investigación.

En tanto, Carabineros realizó un llamado a la población a que "no utilicen la violencia, ni que tomen la justicia por sus manos", y que si se tiene alguna información sobre estos hechos delictuales, hacerlo saber a la policía uniformada.

"No es la primera vez"

Vecinos del lugar aseguran que la delincuencia los tiene de "caseros" y que no es primera vez que sucede. por lo que han tenido que "acostumbrarse" a los portonazos. "Estamos mal. No es la primera vez, aquí han habido varios portonazos y asaltos a las casas", contó uno de los vecinos.

Incluso, uno de ellos asegura que con pocas horas de diferencia, se registró otro robo que acabó con una mujer apuñalada, entre las intersecciones de Dorsal y Los Pinos en la comuna de Lo Prado.