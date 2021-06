Entrevista fue clave para su captura: Mujer que conversó con Meganoticias clonaba tarjetas

¿Qué pasó?

Una mujer entrevistada por Meganoticias, durante las marejadas registradas la semana pasada en Viña del Mar, resultó ser la líder de una organización criminal que se dedicaba a clonar tarjetas bancarias, estafando a miles de personas.

Su aparición en las noticias fue clave para una indagatoria originada por una serie de estafas, las que dejaron, hasta el momento, 170 víctimas y que dio réditos por más $50 millones, mientras se analizan 1.500 tarjetas clonadas.

La entrevista

Entre las personas que se encontraban apreciando el espectáculo que daba el mar se encontraba una pareja de extranjeros que eran buscados por la Fiscalía Occidente y el OS9 de Carabineros hace casi un año.

Sin saber de sus antecedentes policiales, Meganoticias se acercó y entrevistó a la mujer, quien dijo: "Yo soy brasileña. Me encantan (las olas), y no hablo muy bien. No se ven así (en Brasil), y me encantan las marejadas de acá, por eso yo estoy haciendo un video".

Se trata de Eloides de Oliveira Pereira, de 34 años, y su pareja Eutamir Soares de Almeida de 37. Ambos eran parte de esta organización criminal, una de las más buscadas de Chile.

Tras entregar sus declaraciones, Eloides de Oliveira se retiró y se juntó con Eutamir, quien la llamaba con premura desde el costado para que dejara de dar la entrevista.

Investigación

Apenas fue emitida la imagen, una agrupación del OS9 de Santiago viajó hacia la región de Valparaíso.

"Se logró la detención inmediata, así también los allanamientos e incautación de evidencia de suma importancia, porque en esta evidencia que recién está analizándose se está logrando aclarar una serie de delitos que estaban siendo cometidos y denunciados aproximadamente hace un año", señaló la teniente Javiera García del OS9.

Además, fueron incautadas una pistola, un rifle y más de $6 millones en efectivo.

La organización

La investigación data desde agosto del año pasado, cuando la Fiscalía Occidente tomó conocimiento de la gama de opciones de clonación que manejaba esta organización. Con una habilidad sorprendente lograron clonar chip de celulares de clientes bancarios para ingresar a sus aplicaciones, crear las llamadas páginas espejo, como también la clonación tradicional, a través de skimmer.

La teniente García aseguró que "es, sin duda, la organización criminal más compleja que se ha logrado desarticular durante los últimos dos años. Ellos eran especialistas ante la comisión de delitos, como sabotaje informático. Estamos hablando de una banda de vanguardia frente a los parámetros comparativos con el mundo delictual".

"Llegaban a todos los tipos de comunicación que han aumentado durante la pandemia: redes sociales, todas las transferencias electrónicas y así también suplantando las páginas oficiales de entidades bancarias", agregó.

Por su parte, la fiscal Tania Mora explicó que "lo que la hace más sofisticada es la manera cómo vulneran la trazabilidad del dinero. Se hace una estafa y esa se deposita en una cuenta, luego se deposita en otra, en otra, en otra, en otra hasta que llega a Eloides".

Formalización

La pareja de brasileños, que lideraban la sofisticada estructura criminal con conocimientos avanzados en el área informática, fueron puestos a disposición del Undécimo Tribunal de Garantía de Santiago.

El magistrado decidió poner en prisión preventiva a la mujer y al hombre, quienes además de su vínculo amoroso compartían este ilícito negocio, con el cual estafaron a cientos de personas.

"Nos falta todavía, desde un punto de vista de la organización, localizar a las personas que prestaban sus cuentas para el objeto de hacer saltar los depósitos; establecer las defraudaciones, es decir, cuántas personas fueron víctimas de toda la evidencia que encontramos en sus domicilios; y nos queda toda la arista de poder investigar la reinversión de los dineros defraudados", detalló la fiscal Mora.