"A quién vamos a enamorar": Poeta chorero recita en vivo para Meganoticias en plenas elecciones

Francisco, oriundo de Centinela, Talcahuano, trabaja en la feria libre del barrio norte de Concepción vendiendo productos del mar. El poeta apareció para entregar su arte en un despacho en vivo de Meganoticias, todo en medio de las elecciones para definir Gobernadores en el país.

Anunciado por José Luis Repenning, fue presentado con la premisa de “tratemos de enamorar a alguien”.

¿A quién vamos a enamorar?”, respondió con seguridad Francisco.

El poema

“Desde el momento en que te vi, supe que eras para mí. Hoy cuánto te siento, te llevo en mis pensamientos, y no dejo de pensar cada momento, cada instante, con quién estará, qué estará haciendo, a dónde estarán tus caricias", dijo para comenzar.

Añadió que "eres como el humo, te trato de alcanzar y te escapas de mis manos, eres como el fuego, me quemas con tu mirada. Eres como el amanecer, no te veo todos los días, pero me cae bien".

"Quien te quiere y te ama Francisco se llama, quiéreme con un beso”, recitó a Myriam, quien trabaja junto a su familia en la feria.

Finalizó con un beso en la mejilla a la mujer, ambos con mascarilla.

Al ser consultada si Francisco había logrado su objetivo, Myriam respondió "no, porque yo ya estoy enamorada".

