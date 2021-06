Con críticas a Daniel Jadue: Presidente Piñera emitió voto en elección de Gobernadores

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, emitió su voto en la segunda vuelta de las elecciones de Gobernadores, las que se realizan este domingo.

El Mandatario llegó hasta el colegio San Francisco del Alba, ubicado en la comuna de Las Condes, donde emitió su sufragio en completa calma.

¿Qué dijo Piñera?

“Hoy tenemos una elección muy importante e histórica, porque 13 regiones de Chile elegirán a su Gobernador. Por eso pido a mis compatriotas que voten y cuiden su vida con las normas que conocemos”, dijo para comenzar.

Añadió que “estamos viviendo tiempos extremadamente difíciles. A ningún Gobierno le ha tocado una crisis tan profunda. Nosotros lo hemos enfrentado con las herramientas que tenemos... Todos tenemos la obligación de respetar democracia y el Estado de Derecho. Algunos llaman a tomarse Convención con violencia y ese no es el camino”.

No se quedó ahí y aseveró que “Chile está entre los tres países del mundo con más vacunas y eso es un logro tremendo... En las últimas semanas la pandemia ha bajado en Europa, pero se ha ensañado con América del Sur. Afortunadamente, Chile no se encuentra allí... La pandemia de coronavirus debe unirnos. Acá hay buenos para criticar, pero no para colaborar".

En su presencia ante la prensa, se le consultó por las declaraciones del candidato presidencial y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien en un eventual Gobierno pediría un estatuto de garantía a la DC y a los militares de no colaborar con un gobierno extranjero.

"Esas palabras reflejan una muy mala comprensión de la democracia y el Estados de Derecho. Las fuerzas Armadas son obedientes, jerárquicas y no deliberantes. Pedir eso es no comprender el rol de las Fuerzas Armadas en democracia... La democracia debemos cuidarla entre todos y muchos de los dichos del sector que apoyan a ese candidato no aportan en nada".

Para cerrar, expuso que "como Presidente no he expresado mi intención de voto, se lo dejó a su imaginación".