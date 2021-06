Presidente Piñera posterga gira a Europa por razones sanitarias

¿Qué pasó?

En la tarde de este jueves, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, anunció que el Presidente Sebastián Piñera postergó su gira por Europa, la cual estaba agendada para comenzar este martes 22 de junio para tratar temas como la pandemia, el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, el cambio climático, entre otros.

Durante su viaje, el Mandatario tenía planificado reunirse con autoridades como el Papa Francisco, el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson; el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el Rey Felipe VI, y el Presidente de Francia, Emmanuel Macron; y autoridades de la ONU.

¿Qué dijo Bellolio?

"Nosotros dijimos que obviamente la agenda del Presidente es cambiable de acuerdo a la contingencia interna y externa", señaló el ministro.

"Por ello quisiera comentarles que el Presidente ha decidido postergar la gira que iba a hacer a algunos países de Europa, en donde se iban a ver materias de salud, materia de recuperación económica postpandemia, materia de energías limpias y materias de lucha contra el cambio climático", agregó.

En ese sentido, precisó que: "La razón de la postergación de esta importante visita para Chile son únicamente razones de índole sanitarias".

¿Cuándo se realizará la gira?

"La gira internacional no ha sido suspendida, sino que ha sido postergada. Se va a reprogramar dicha gira, todavía no están las fechas para realizar los necesarios encuentros presenciales, dada la importancia que tenían estos cuatro temas", aclaró el ministro

Sin embargo, sostuvo que: "Esperamos que sea durante este año".

Elecciones de gobernadores

Por otra parte, el vocero señaló que: "Sabemos que se han levantado muchas preguntas a raíz de que en la Región Metropolitana las 11 comunas que no estaban en cuarentena también van a estar en cuarentena. Pero eso no implica en ningún caso que no se vaya a realizar la elección (de gobernadores)".

"Y por lo mismo es que insistimos en el llamado a participar de las elecciones de este día domingo. Votar es seguro. Se van a hacer exactamente las mismas cosas que se hicieron en las elecciones anteriores y, por tanto, están todas las medidas sanitarias adecuadas para que haya una alta participación", recalcó.

"Quisiera insistir en el caso de la Región Metropolitana, en donde ya habían 41 comunas que estaban en cuarentena. Sólo 11 no estaban en cuarentena y, de esas, 10 comunas estaban en cuarentena el fin de semana porque estaban en Fase 2. Por lo tanto, no hay ninguna modificación sustantiva en este fin de semana", destacó.