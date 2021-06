Polémica por participación de Lavín en actividad de Gobierno: Contraloría espera denuncias

¿Qué pasó?

Una amplia polémica generó la participación de Joaquín Lavín en una actividad de Gobierno durante este lunes, en donde se explicó cómo inscribirse en el Registro Social de Hogares, de cara a la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia Universal.

La actividad, encabezada por la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, consistía en resolver dudas de familias y, con plumón y pizarra, explicar paso a paso los requisitos para acceder al beneficio y cómo hacerlo.

La participación de Lavín, quien es candidato presidencial de la UDI, tuvo lugar debido a que la actividad fue realizada en la comuna de Las Condes, de donde es alcalde hasta fines de junio.

¿Qué dijo Rubilar?

La propia ministra Rubilar fue consultada sobre el tema, señalando que "¿Por qué venimos a Las Condes? Porque acá y en otras comunas hoy hay personas que requieren ayuda del IFE y nunca le habían pedido ayuda al Estado".

¿Qué dijo Lavín?

Consultado por su participación, el propio Lavín sostuvo que "soy alcalde hasta el día 28 de junio, el día 28 de junio asumirá Daniela (Peñaloza), pero hasta ese día voy a seguir siendo alcalde y cumpliendo todas mis funciones".

Tras esto, sostuvo que "el 61% de los vecinos (de Las Condes) no tiene, y en general nunca ha tenido, Registro Social de Hogares, pero son muchos de ellos personas realmente de clase media, muchos de ellos pensionados".

Pese a lo anterior, las reacciones desde el mundo político no se hicieron esperar, ya que la inclusión de Lavín fue criticada por la oposición e incluso por representantes de Chile Vamos.

Contraloría

Debido a lo anterior, a través de la cuenta de Contralorito, desde la Contraloría General de la República señalaron que "estamos al tanto de la situación, estamos a la espera de las denuncias correspondientes para fiscalizar la aparición del alcalde".

Sobre el caso, estamos al tanto de la situación, estamos a la espera de las denuncias correspondientes para fiscalizar la aparición del alcalde 🧐 https://t.co/jWBsQ63J18 — Contralorito (@ContraloritoCGR) June 7, 2021

Reacciones

Uno de los políticos oficialistas que se mostró crítico con la participación de Lavín fue el diputado de Evópoli Luciano Cruz-Coke, quien manifestó "es un desacierto, una tontera. No tengo claro qué gana el Gobierno con esto, no tengo claro si algo gana Joaquín Lavín con esto".

"No entiendo bien para qué se expone imprudentemente a que le digan que es intervencionismo político, que lo puedan llevar a la Contraloría”, agregó.

Tras esto, agregó suspicazmente que "estaremos esperando las invitaciones en el resto de los comandos de los candidatos, ya que fue un absurdo total y es absolutamente intrascendente, tanto para los intereses del Gobierno como para los intereses del candidato. Me parece que no hay para qué, y me parece que es una tontera".

Comando de Narváez

El diputado Pablo Vidal, generalísimo de la campaña de Paula Narváez, en tanto, manifestó: "Repita conmigo: IN-TER-VEN-CIO-NIS-MO. Presentaremos una denuncia a Contraloría por esta situación".

Tras esto, agregó que "aún cuando uno ya no espera nada de este Gobierno, siempre logran volver a sorprendernos y en esta ocasión es con una acción deliberada de intervencionismo electoral por parte del Gobierno, que al parecer quiere pagarle algún favor a Joaquín Lavín, dado el tema del matrimonio igualitario, en el cual se vio completamente incómodo".

El diputado DC Matías Walker, en tanto, manifestó que es "impúdico presentar el IFE Universal con Lavín, cuando la propuesta que hizo Chile Vamos hace pocas semanas dejaba al 85% de las familias por debajo de la línea de la pobreza".

