Jiles y retiro del 100%: "Llegó la hora de terminar con la estafa piramidal que son las AFP"

La diputada del Partido Humanista Pamela Jiles entregó detalles respecto al proyecto que ingresó al Congreso, el cual establece la posibilidad de retirar hasta el 100% de los fondos de pensión desde las cuentas en las AFP.

La iniciativa plantea que se autoriza un retiro del total del dinero acumuladoo en las cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 1.350 unidades de fomento (casi $40 millones).

¿Qué dijo Jiles?

"Llegó la hora de terminar con la estafa piramidal que son las AFP, he presentado este proyecto para el retiro de hasta el 100% de los fondos. Darle un tiro de gracias a las AFP", señaló Jiles.

Tras esto, sostuvo que "recuerden ustedes que a partir de proyectos de los que soy autora, la ciudadanía ha podido retirar el 30% de sus fondos previsionales, es decir, estamos hablando del restante 70%".

"No habrá ayuda"

La parlamentario, a su vez, criticó al Gobierno, señalando que "no hay ayuda alguna, de lo cual nos hemos enterado en la Cuenta Pública, no habrá ayuda ninguna, no habrá IFE, no habrá Renta Básica Universal, no habrá ayuda universal, solo habrá ayudas parciales y con letra chica".

"Me parece que es justo y necesario que los chilenos tengan acceso a sus fondos previsionales. Y por lo tanto, he presentado el único proyecto que existe en esta dirección, porque todo lo demás son proyectos imaginarios", sostuvo, en referencia a la iniciativa anunciada por el diputado UDI Jorge Alessandri.

Monto límite

Jiles también se refiró a porqué estableció un tope al retiro, si supuestamente se busca terminar con el sistema, a través de entregarle la posiblidad a las personas de extraer sus fondos.

"Bueno, vendrá el retiro del resto de lo que podrá quedar después de ese tope, pero la tarea más urgente que es que la ciudadanía se pronuncie respecto de este proyecto, porque no basta con presentar el proyecto, es necesario para que se tramite este proyecto, escuchar la voz de la ciudadanía", sostuvo.

En esta línea, añadió que "si quieren que sus fondos sigan en manos de unas AFP que los han esquilmado durante 30 años o quieren poder recuperar sus fondos para instalar una pyme, pagar sus deudas o hacer lo que se les plazca con ello y probablemente tener una forma de sobrevida alternativa que ellos puedan deciddir sobre la cual no tengan poder los empresarios, ni los poderosos, ni los que administran las AFP y lucran con ellas".

Miedo

Consultada respecto a cómo se garanizaría una pensión para quienes no retiren sus fondos, en el caso de que el sistema se acabe, Jiles señaló que "yo no soy ni ministra de Hacienda, ni Presidenta, todavía, a quienes les corresponde garantizar eso son a las autoridades públicas, yo soy una humilde legisladora que lo que me corresponde es abrirle el camino a mi pueblo para que pueda hacer lo que quiere hacer, y lo que quiere hacer es recuperar sus fondos".

En este sentido, añadió que la gente "tiene miedo, porque se les ha metido cuco con una estatización que no es tal, pero en fin, la gente lo que quiere y no solo por esa razón, la gente quiere tener ese dinero porque le pertenece y quiere tener acceso".

120 diputados

Luego, la diputada manifestó que "hoy día lo que necesito y a lo que estoy avocada es a lograr la voluntad de 120 diputados, sabemos que tenemos la voluntad de los diputados que han firmado este proyecto de ley del que soy autora y también sabemos que contamos, y me alegro, con el voto del legislador imaginario, señor alessandri, no dudo que el votará a fqavor de etse proyecto que he presentado, es más, me imagino que ya está haciendo gestiones en los medios de comunicación para que se ponga en tabla a la brevedad en la Comisión de Constitución".

Finalmente, Jiles abordó sus expectativas respecto al reemplazo del sistema previsional actual, haciendo mención al proceso constituyente.

"No es un misterio para nadie que si no se ha solucionado el sistema de pensionesy no tenemos uno justo y digno es por reponsabilidad de la totalidad de la clase política que ha sido incapaz por 10 años de crear un sistema de pensiones justo y digno, eso continúa siendo un problema, yo espero que ese problema se resuelva en la Convención Constitucional que tendrá que definir un sistema de previsión, de pensiones justo y digno para Chile", señaló.

