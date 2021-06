"Es un encubridor": Denunciantes de abuso sexual piden que investiguen al obispo Gonzalo Duarte

¿Qué pasó?

En junio de 2019, tres personas denunciaron los abusos que vivieron dentro del seminario mayor San Rafael de Lo Vásquez de Valparaíso. Tras los hechos, los sacerdotes Humberto Henríquez y Jaime da Fonseca fueron expulsados de su estado clerical por abusos sexuales.

Sin embargo, los denunciantes no están conformes con aquello, quieren que se descubra la red de protección que había al interior del obispado de Valparaíso.

“Los verdaderos responsables de estas numerosas tragedias que hubo por abuso sexual al interior de la iglesia, no es que sean responsables los hechores, sino que son los que estaban arriba, ya que estos hechores actuaban bajo la certeza de la impunidad”, comentó Juan Pablo Hermosilla, abogado de la Fundación para la Confianza.

Las acusaciones de los denunciantes, apuntan directamente al rol que tuvo el actual obispo emérito, Gonzalo Duarte, quien lideraba, en ese entonces, la iglesia ubicada en Valparaíso.

“Es un encubridor”

Marcelo Rodríguez, una de las personas que denunció los abusos sexuales al interior de la iglesia de Valparaíso, señaló que Duarte “es un encubridor. Él sabe, él sabe cosas. Sabe situaciones”.

“El facilitó, financió y protegió a sacerdotes abusadores y castigó a sacerdotes denunciantes, sobre todo a seminaristas y otras personas denunciantes”, acusó Mauricio Pulgar, otro hombre que denunció los abusos.

Gustavo Donoso denunció haber sido abusado cuando tenía 21 años por el exparroco de Quilpué, Jaime da Fonseca. Situación que le contó al obispo Gonzalo Duarte en una reunión, de quien no se sintió apoyado.

“No es el sacerdote que cometió el abuso, me dijo: ‘¿Por qué no denunciaste antes?’. Entonces salir de esa experiencia. (...) Haber dicho: “Me pasó esto, ir a la casa del cura y el cura me manoseó entero, me tocó los genitales”, y que te diga eso, sales mal”, dijo Gustavo Donoso.

Piden cárcel para Duarte

“En mi opinión, el señor Duarte debería estar preso. Y el arzobispado de Valparaíso debió haberlo sancionado y la Iglesia haber hecho lo mismo”, acusó Hermosilla.

Meganoticias intentó comunicarse con el obispo emérito Gonzalo Duarte, a través de una llamada telefónica. Al no recibir respuesta, un periodista visitó personalmente la vivienda del religioso, la cual tiene un valor de $200 millones, dinero que financia el obispado de Valparaíso.

Al preguntar por Duarte en conserjería, el religioso dijo que no recibiría entrevistas, ya que recientemente había visitado una clínica debido a un mal estado de salud.

“Al final te das cuenta que, mientras más alto escalas en la jerarquía de la iglesia, menos sanciones van a tener”, precisó Donoso.

Otro de los denunciantes aclaró la importancia de una posible investigación a Gonzalo Duarte: “Todas las personas que han sido amedrentadas, todas las personas que viven al tortura de no poder hablar, se liberen y pueden decir qué les pasó. Qué fue lo que les hizo Duarte”.

Duarte está involucrado en denuncias

Según la Fiscalía, Gonzalo Duarte aparece en cuatro investigaciones en casos relacionados con la iglesia, por lo que tendría que volver a declarar, tal como ocurrió en 2018, en aquella ocasión por el delito de encubrimiento de abusos sexuales.

“Creo que a lo menos hay encubrimiento, creo que hay posibilidades que exista una sanción ilícita del código penal. Pero además existe la posibilidad que uno puede transformar esto en verdadera complicidad. Esto se da sobre la base de un patrón de conducta que no es sólo de Valparaíso”, reveló Juan Pablo Hermosilla.

El obispado de Valparaíso señaló, a través de un comunicado, que el tema “está en manos de los tribunales” y que “lo que ellos resuelvan, se cumplirá por parte del obispado”.