Usuarios de Banco Estado y Scotiabank reportan problemas para realizar pagos online

Durante la jornada de este lunes, diversos usuarios de redes sociales han manifestado su malestar por las dificultades que han tenido al momento de realizar pagos o transferencias de manera online, mediante Banco Estado y Scotiabank.

Además de ser el último día hábil del mes, en el que muchas veces las aplicaciones bancarias suelen colapsar debido a los pagos de sueldo, también es el primer día del Cyberday, eventos en que muchos consumidores realizan compras online debido a las rebajas de los productos.

Algunos clientes de Banco Estado señalaron que no han podido realizar transferencias desde sus cuentas, y que no pueden realizar pagos por WebPay.

@BancoEstado no puedo hacer transferencias llevo una hora intentando ! pic.twitter.com/uDq3zEi5jA

@BancoEstado a qué hora opera el banco en línea con normalidad no se pueden hacer compras y pagos por webpay!!!!

@BancoEstado No me deja hacer transferencias...

@BancoEstado dinero secuestrado, no se puede transferir, no se puede comprar la app no funciona un fiasco