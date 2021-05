Paris se emociona al agradecer el apoyo que le ha dado su prima en medio de la pandemia

¿Qué pasó?

El ministro de Salud, Enrique Paris, lideró este lunes un nuevo balance por la pandemia de coronavirus en Chile, donde se anunciaron nuevos cambios en el plan Paso a Paso.

En medio del habitual reporte diario, el titular de cartera se refirió a la campaña de vacunación contra el Covid-19 y los cuestionamientos al proceso que ha realizado ciertos "influencers".

En este contexto, el secretario de Estado fue enfático en señalar que "llamar a no vacunarse es llamar a la muerte".

"Desgraciadamente la gente que llama a no vacunarse produce daño, ya que la mayoría de los pacientes que están hospitalizados en UCI son pacientes que no tienen la vacuna", comentó Paris.

Asimismo, sostuvo que "llamar a no vacunarse es llamar a enfermarse, llamar a hospitalizarse y llamar a la muerte. Yo creo que esos 'influencers' negativos deberían pensar bien antes de transmitir esas señales".

"La vacunación es voluntaria. Es libre, voluntaria, segura y efectiva, por lo tanto hay que balancear también ese punto de vista que siempre hemos transmitido", recalcó.

La emoción del ministro

El ministro no se quedó allí y, previo al cierre del reporte, agradeció a diversas personas del espectro público que lo han contactado en el último tiempo, como por ejemplo a la exconductora de TV, Eli de Caso, y a la periodista María Inés Sáez.

En ese momento fue cuando no ocultó su emoción y expresó: "Me permito también nombrar a una prima Violy Gerding que siempre me apoya y a María Isabel Pérez de la Católica que siempre nos apoya".

