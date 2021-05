Ministro Figueroa no descarta quitar subvención a colegios de comunas que no estén en cuarentena

¿Qué pasó?

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, no descartó suspender la subvención escolar a los alcaldes que no abran los colegios que estén en comunas que no se encuentren en cuarentena, en el marco de la pandemia de coronavirus, que en los últimos días ha superado los 8 mil casos de casos nuevos.

De todos modos, el secretario de Estado aclaró que la decisión sobre la fecha para el retorno a clases presenciales es un tema que se seguirá analizando.

¿Qué dijo Figueroa?

"Cualquier trascendido de prensa sobre las fechas, no tiene hoy día ningún sustento porque como lo he dicho en reiteradas oportunidades, es una situación que estamos analizando día a día", aseguró el ministro.

Sin embargo, no descartó implementar inminentes sanciones a los sostenedores que "no cumplan con la obligación de reabrir".

"Es un tema que analizaremos en su oportunidad"

Figueroa recalcó que: "La subvención se ha seguido pagando y no ha dejado de pagarse durante todo este periodo de pandemia, y analizaremos más adelante si es necesario tomar alguna medida para que los sostenedores municipales cumplan a cabalidad con la obligación de llevar adelante la educación".

Al respecto, la autoridad fue consultada sobre si suspenderán la subvención para obligar a los alcaldes a reabrir los establecimientos educacionales, ante lo cual respondió que: "Es un tema que analizaremos en su oportunidad".

"El establecimiento debe estar disponible para los padres"

En ese sentido, destacó que: "Para que los padres puedan tomar esa decisión se requiere un requisito indispensable que es que el establecimiento debe estar disponible para ellos. No podemos entregarles a los apoderados la posibilidad de elegir y al mismo tiempo mantener cerradas las puertas de sus escuelas en aquellas comunas que no están en cuarentena".

"Es muy importante que todos los sostenedores estén preparados para que una vez que su comuna deje la cuarentena, los colegios puedan estar disponibles", sostuvo.

¿Qué dijo el Colegio de Profesores?

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, señaló que: "Hoy día el ministro vuelve a plantear que en julio todos los estudiantes vuelvan a las clases presenciales".

"El ministro desde el año pasado que viene decretando este retorno a clases presenciales, pero sabemos muy bien que la comunidad educativa, y particularmente las madres, padres y apoderados, no le creen al ministro y no le van a hacer caso en esta intención de volver a la presencialidad. Porque no están las condiciones", sentenció.

"LAS COMUNIDADES ESCOLARES NO LE CREEN AL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y NO VAN A VOLVER A CLASES PRESENCIALES"@diaz_marchant ante dichos de @raulfiguersa y el @Mineduc por #ClasesPresenciales #LaSaludPrimero #RenunciaFigueroa pic.twitter.com/J3BxsTJlQ2 — Colegio de Profesoras y Profesores de Chile (@ColegioProfes) May 28, 2021

Ver cobertura completa