Caso Xaviera Rojas: fijan fecha para el juicio por el crimen de la "Princesa de la cueca"

El Poder Judicial fijó las fechas para realización del juicio por el crimen de Xaviera Rojas Neira, joven folclorista que el 14 de diciembre de 2019 fue encontrada sin vida en las inmediaciones del canal de regadío El Espino.

El juicio oral se llevará a cabo los días 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 28, 30 de julio y 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 y 11 de agosto, a las 09:00 horas.

El deceso de la conocida "Princesa de la cueca" de San Bernardo no fue por un robo con homicidio como se tipificó su caso en su momento, sino que, además, la víctima habría sido violada antes de ser presuntamente asesinada.

Hasta ahora los prinicpales inculpados del delito son Diego Bustamante Bustos, encubridor del incidente y Javier Bustamente Bustos, quien habría sido autor del brutal asesinato.

El tercer implicado, Edgard Alejandro Laiseca, quien vivía en el domicilio donde ocurrió el crimen, se quitó la vida en la cárcel.

La fiscal Paola Zárate, comentó las posibles condenas que podrían recibir los acusados de la muerte de Xaviera Rojas. En el caso de imputado Javier Bustamente Bustos, por violación y robo con homicidio, arriesgaría una de las sanciones más altas contempladas en el Código Penal: una condena de presidio perpetuo, donde la legislación contempla 40 años de cárcel.

El reportaje del caso Xaviera Rojas

El caso

Los hechos se remontan al 14 diciembre de 2019, cuando Xaviera Rojas fue asesinada, mientras iba a un ensayo de su grupo musical en una sede de San Bernardo.

Antes de su fatídico desenlace, la joven había desayunado con su padre: "A mí me gustaba si había llegado bien, entonces le envié un mensaje. Me llegó una respuesta extraña de su parte. Empecé a llamarla por teléfono, pero nunca más me contestó", contó Javier Rojas.

Xaviera nunca llegó a su ensayo. Fue interceptada en el camino y la llevaron a una casa abandonada que estaba siendo utilizada por tres sujetos.

Su cuerpo apareció sin vida en el canal de regadío El Espino. Hasta ahí fue llevado por quien le habría dado muerte, acompañado de su hermano. En el domicilio donde ocurrió el crimen también vivía Edgard Alejandro Laiseca, quien fue el primer detenido.

Minutos después cayó Diego Bustamante Bustos. Ambos habrían sido encubridores del delito, porque el imputado por el homicidio, Javier Bustamante Bustos, continuaba prófugo.

"Logramos establecer que Javier era el que tenía e hizo uso en todo momento del teléfono de Xaviera durante la mañana del sábado", informó la inspectora Daniela Vergara.

A través de esas llamadas se llegó al sospechoso. Había escapado hacia Quintero, en la región de Valparaíso. Tras ser detenido por la PDI, la Fiscalía lo imputó del brutal crimen de la adolescente.

Los tres quedaron en prisión preventiva, pero Laiseca se quitó la vida en la cárcel.