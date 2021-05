¿Qué pasó?

En una conversación con Meganoticias, Claudia Ubilla, madre de los dos hermanos que fueron asesinados en la comuna de El Bosque, entregó antecedentes del único sospechoso del crimen, quien era su compañero de trabajo y también vivía en su casa desde hace más de un año.

Hasta el momento, se desconoce el paradero del presunto responsable de la muerte de Catalina y Rubén, por lo que las policías continúan en su búsqueda.

¿Qué dijo la madre?

"Sólo quiero saber por qué lo hizo, por qué hizo ese daño tan grande, a dos personitas que lo querían mucho, a dos personas que le entregaron cariño, a dos personas que le abrieron las puertas de la casa para que él se sintiera acogido. Yo quiero preguntarle por qué lo hizo", manifestó Claudia Ubilla.

"Eso yo creo solamente puede caber en una cabeza enferma, en una cabeza que no tiene raciocinio, en una persona que no supo apreciar ese tremendo amor que mis niños le dieron y estoy segura de que fue él", afirmó.

Además, expresó que: "Mi llamado es a las mamitas a que no podemos confiar ni siquiera en nuestra sombra, porque la sombra nos abandona en algún momento. Entonces decirles a las mamitas que abracen a sus hijos, todos los días, aunque hayan peleado, hayan discutido, abracen a sus hijos, quiéranlos, ámenlos que es lo único valioso que tenemos en esta tierra".

El hecho

La mujer relató que el día en que ocurrió el crimen: "Me llama mi jefe y me dice que no se había presentado a trabajar, sentí una punzada en mi corazón y comencé a llamar a los tres. Se me hizo raro que a esa hora ellos tuvieran su teléfono apagado, de repente lo apagaban, pero un lapso, y dije algo está pasando".

Claudia, al igual que sus hijos, estaba en clases de forma telemática. Así lo recuerda su profesora, Anita Jaramillo, que minutos antes del hallazgo conversó con ellos.

"Claudia, como todos los días llegó a su casa, avisó que le iba a pedir a los chiquillos que la ayudarán a bajar unas cosas para volver a conectarse a clases, y bueno, nunca más se conectó y luego nos enteramos de esto por la prensa", contó.

En tanto, el colega y arrendatario de la mujer sacó todas las pertenencias de la habitación y solo quedaron los teléfonos de Catalina y Rubén, uno de los cuales fue formateado.

Investigación

La información ya está en manos del Ministerio Público, al igual que el relato de diversas personas que han dado aviso de un posible avistamiento de este hombre en el sector del litoral central.

Héctor Barros, fiscal Regional Metropolitano Sur, señaló que: "Respecto a la individualización del imputado y las diligencias que se están realizando respecto a él, les quiero decir que estamos trabajando arduamente, tenemos establecido el delito y estamos enfocados en la detención de el o los responsables en este hecho".