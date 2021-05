¿Qué pasó?

Casi 24 horas después de conocerse los resultados definitivos de las elecciones que se vivieron durante el fin de semana, Rodrigo Sepúlveda entregó su parecer por los resultados que dejaron los comicios.

Fiel a su estilo, el periodista de Meganoticias se mostró sorprendido por los dichos del Presidente Sebastián Piñera durante la jornada de este lunes.

“Estoy contento con lo de ayer, pero también sorprendido. En una nota el Presidente de la República decía: ‘No estamos sintonizando con la ciudadanía’, eso hace rato que no pasa, hace rato que no pasó y recién se dieron cuenta”, comenzó relatando Sepu.

También agregó: “Debieron llegar las elecciones para que la gente les gritara a través de la democracia, por un voto, que no estaban escuchando a la población. La ciudadanía hace mucho rato viene gritando, con un estallido social y de distintas formas, a la cara de los políticos”.

“No entienden absolutamente nada”

En la misma línea, Rodrigo Sepúlveda indicó las necesidades y las exigencias que ha pedido la ciudadanía desde el estallido social hasta la fecha: “Todos piden que necesitan ayuda en justicia, pensiones, seguridad, etc.”.

“Que anoche te digan: ‘Recién nos dimos cuenta de la desconexión que tenemos con la ciudadanía’, es no entender absolutamente nada de lo que pasa en tu país. Esa es la política errada que vive entre cuatro paredes y que muchos hacen para tomar decisiones dentro de una burbuja”, concluyó Sepúlveda.