¿Qué pasó?

Mientras sigue el conteo de votos, estadísticas preliminares indican una baja participación electoral, que incluso podría ser más baja que el Plebiscito de octubre de 2020.

Claudio Narea, músico y exintegrante de Los Prisioneros, tuvo palabras ante la baja participación ciudadana en estas elecciones 2021.

“La elección más importante en décadas y la generación que se llena la cabeza de trap y reggaetón, ni se interesó”, compartió Narea en su cuenta de Twitter.

La elección más importante en décadas y la generación que se llena la cabeza de Trap y Reggaetón ni se interesó — Claudio Narea (@claudionarea) May 16, 2021

“Mucha protesta, pocas nueces”

"En mi tuit anterior olvidé que Santiago es la capital del reggaetón. Harto ataque por boomer. Niñatos, ustedes también tendrán más y más años cada vez, así que no es ningún insulto eso de boomer. Tampoco hay misterio, los jóvenes casi no fueron a votar", dijo en otro tuit.

Como si fuera poco, en otro apuntó a la gran cantidad de protestas que se realizaron durante el estallido social.

“Oye, que tuvo impacto mi tuit indignado porque los jóvenes reggaetoneros (casi todos) no fueron a votar. Mucha protesta y saltos de torniquetes y pocas nueces. No tuiteo casi nunca así que no los hueviaré más”, concluyó Narea.

Oye, que tuvo impacto mi tuit indignado porque los jóvenes reggaetoneros (casi todos) no fueron a votar. Mucha protesta y saltos de torniquetes y pocas nueces. No tuiteo casi nunca así que no los hueviaré más — Claudio Narea (@claudionarea) May 17, 2021

Todo sobre Elecciones Chile 2021

Todo sobre Resultados Elecciones 2021