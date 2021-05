¿Qué pasó?

El alcalde de Recoleta y candidato a la reelección, Daniel Jadue, concurrió este domingo hasta la Escuela Víctor Cuccuini a votar, oportunidad en que destacó el proceso eleccionario.

¿Qué dijo Jadue?

Jadue afirmó que “la gente está muy consciente del desafío que tenemos. Hoy día tiene que consolidarse lo que ocurrió el 18 de octubre (2019), que fue refrendado el 25 de octubre (plebiscito 2020)”.

“Yo creo por lo tanto que la gente que se movilizó tiene hoy una comprensión mucho mayor que la que hace muchos años había, de que todo este tipo de manifestaciones tiene que necesariamente terminar en las urnas, porque aquí es donde se toman las decisiones en democracia”, agregó.

Consultado por los poco más de 3 millones de votantes que concurrieron ayer sábado a las urnas, Jadue aseguró que “a mucha gente no le gusta esto de los dos días. Muchos, sobre todo en estos tiempos, no tienen confianza, a mí me lo han hecho saber (...) mucha gente va a votar hoy”.

En esta línea, sostuvo que “la votación de ayer en Recoleta fue altísima, a mí me sorprendió. Creo que vamos a superar el porcentaje de votación del plebiscito”.

En este sentido, recalcó que “Chile tiene una tradición de seriedad en los actos electorales y creo que este va a ser igual, pero efectivamente hay gente que legítimamente prefiere votar el domingo y que su voto no duerma fuera de casa”.

En su llegada al local de votación, el también candidato presidencial del PC se refirió a las declaraciones de la diputada Pamela Jiles, quien insultó al Presidente Sebastián Piñera.

Al respecto, el jefe comunal de Recoleta acotó que “no comparto la forma. Los debates políticos se deben dar con ideas políticas".

Finalmente, reiteró su llamado a “la participación. Este día marca un punto de inflexión en la historia de Chile”, sentenció.

