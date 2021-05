El lunes pasado 3 de mayo, Fernando, un niño de 12 años, fue atropellado mientras paseaba junto a una amiga en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana. El menor falleció y la mascota a la que paseaba también.

El conductor iba a exceso de velocidad por avenida Los Presidentes. Tras el accidente no prestó ayuda y se dió a la fuga.

Su padre, Luis Gutiérrez, declaró que el menor fue trasladado al Hospital Luis Tisné, en Peñalolén, pero mientras iba en camino le "comentaban que ya no tenía signos vitales".

“No puede ser posible que una mamá entierre un hijo”

El padre relató que "estuvieron 30 minutos reanimándolo, y pudo reaccionar ante eso, pero cuando ya tuvo que entrar a pabellón, para poder estabilizarlo, no pudo aguantar el ataque cardíaco".

"No puede ser posible que una mamá entierre un hijo, es lo peor del mundo. Les pido que me ayuden a encontrar a la persona que ocasionó que mi hijo no esté más con nosotros", dijo la mamá de Fernando, Patricia Rivera, rompiendo en lágrimas.

SIAT de Carabineros logró encontrar al autor del crímen, quien fue detenido el 4 de mayo. Actualmente se encuentra con prisión preventiva.

Gutiérrez sostuvo que "lo único que podemos pedir es justicia, que no sea tan blanda, que sea algo donde este tipo de seres humanos, que cometen estos delitos y no los afrontan en el momento, puedan entender".

"Matilde era mi princesa"

A finales de febrero de este año los padres de Matilde, Tábita y Roberto, vivieron una situación similar.

Debido a un accidente de tránsito, su hija de solo 7 años, fue atropellada en la comuna de Renca. Dos autos chocaron y cayeron sobre la niña y su madre, quienes se encontraban en el lugar del accidente.

“Mi señora como pudo me logró comunicar del accidente que habían tenido ellas. Yo me encontraba en el trabajo, venía en dirección a la casa, fue un trayecto de 15 minutos que se me hizo eterno".

Roberto Trujillo relató que al llegar a la esquina su esposa ya no estaba, "se la habían llevado al centro de salud, y mi niña ya estaba tapada".



"Se me cayó el mundo, se me fue parte importante de mi vida. Matilde era mi princesa, disculpen que me rompa, era mi princesa, si de hecho tengo las uñitas pintaditas por ella", lamentó el padre.

Autor a solo unas cuadras

El conductor se dio a la fuga tras el accidente que le arrebató la vida a Matilde, pero dejó la placa del auto donde se encontraba su patente, que se había desprendido con el golpe.

Ahora se encuentra con arresto domiciliario nocturno y vive a solo unas cuadras del hogar de Matilde.

"Vivimos aquí mismo a 5 pasajes, él nunca se acercó a pedirnos disculpas, no se intentó comunicar. Tiene que hacerse cargo de lo que él hizo, del error que cometió", dijo Trujillo.

Además, emplazó al conductor y sostuvo que "arrancó como un cobarde, si se hubiese quedado allí sería otro el tema, pero arrancó y mandó a la mamá, a la polola, fue un acto de cobardía más que cualquier otra cosa".

