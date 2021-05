El pasado 13 de abril se produjo en San Bernardo un posible doble parricidio, donde un padre por causas que se investigan habría dado muerte a sus dos hijas de 3 y 11 años y luego se quitó la vida al interior de una casa en la Villa El Manzano.

Alejandra Aravena, madre de las menores, rompió el silencio y relató lo sucedido en conversación con el matinal de Mega Mucho Gusto.

"Trato de perdonarlo, pero no puedo, cómo fue tan cruel", comenzó aseverando la mujer, quien además se defendió de la acusación de no llevarse a sus hijas horas previas al hecho, pese a que tenía la facultad de la justicia para hacerlo.

"Me obligaba a tener relaciones con él"

Alejandra habló de su relación con Luciano Jaque, quien días previos al fatal incidente intentó reconciliarse con ella pero con agresivas actitudes.

"Estuve una semana con él y me tenía sin teléfono, Me tenía todos los días trabajando con él para salvar la relación, pero no había vuelta atrás. Me obligaba a tener relaciones sexuales con él y yo no quería y él me decia 'yo quiero, lo siento'".

El día previo a la tragedia, Alejandra fue al consultorio cuando su pareja estaba en el trabajo y le habló a carabineros de su situación.

"Les conté que me tenían retenida y me dicen que 'vaya a su casa, retire algunas de sus cosas y se va a la comisaría'. Retiré solo un bolso que tenía listo y puse la constancia que me había pegado", relató.

Así llegó al hogar de su expareja a buscar a las niñas y se encontró con su marido ante lo cual indicó que "mi hija Valentina lloraba porque quería estar con su papito porque estaba solo. Luciano me dice 'para qué haces esto' y bueno, le digo que se quede. Carabineros se molestan y dicen 'esto no es un juego' y reclaman diciendo 'me pasan este cacho'".

Tras esto, la mujer relató que vio por última vez a sus hijas al señalar que "Luciano se las lleva el día lunes en la noche y me dice 'despídete de ella, dale un beso'. Le di un beso sin pensar que no las iba a ver más".

"Mi error fue no querer ver mal a mi hija"

La situación derivó en un parricidio que está siendo investigado, ante lo cual Alejandra sostuvo que "mi error fue no querer ver mal a mi hija, que no la quería ver llorar".

Sin embargo recordó que una vez Jaque le dijo "si algún día te mato, te entierro ahí (donde había un árbol en su hogar) y te pongo cemento y nadie te va encontrar".

Entre lágrimas, Alejandra aseveró que "Valentina me decía que era una niña feliz y yo traté de darle lo mejor del mundo y yo la deje ahí porque no la quería verla mal. Ese es un error que voy a cargar toda mi vida, nadie me las va a devolver".

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Policial