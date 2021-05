¿Qué pasó?

El pasado 23 de abril la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a dos jóvenes de nacionalidad colombiana acusados de asesinar en la comuna de Alto Hospicio a Cresencio Gómez, un hombre de 59 años que los habría contratado para matar a su expareja, con la cual habitaba en la misma casa pese a estar separados hace dos años.

El abogado Gabriel Cuevas, defensor privado de uno de los imputados, explicó que los jóvenes terminaron con la vida de Gómez luego de negarse a concretar el sicariato debido a un código que consta de no dejar a los hijos sin sus madres.

El caso

De acuerdo a Las Últimas Noticias, tras separarse, Cresencio Gómez se instaló en una habitación del primer piso de la casa que compartía con su expareja y su hijo de 18 años, quienes habitaban el segundo piso de la vivienda.

A finales del año 2020 el hombre habría comenzado a buscar a alguien que pudiera asesinar a la mujer, inventando que le debía $3 millones. Cuando los jóvenes de 21 y 25 años aceptaron el trato, no sabían que la deuda era inventada y que a la persona que tenían que matar era su expareja.

El subprefecto Carlos Albornoz, jefe de la Brigada de Homicidios de Iquique, relató en el mismo medio señalado que en un principio el plan de los sicarios era simular un robo en la casa, subir al segundo piso y asesinar a la mujer. El día que habrían escogido para realizar esto sería el pasado 10 de abril, fecha en que Gómez salió a las 02:30 horas para reunirse con los jóvenes y entregarles los $600 mil cobrados para realizar el crimen.

Sin embargo, los sicarios apenas tuvieron el dinero en su poder se negaron a cumplir su parte del trato y lo asesinaron.

Brigada de Homicidios #Iquique junto a @FiscaliaIRegion detienen a dos imputados del robo con homicidio en contra de sujeto de 59 años, a quienes había encargado dar muerte a mujer que le debía dinero. pic.twitter.com/bf3RWPEWoo — PDI_Tarapacá (@PDI_Tarapaca) April 23, 2021

"No iba a dejar a un hijo sin su madre"

El abogado Cuevas detalló en el diario que: "Esa noche este caballero les contó la verdad mientras caminaban en dirección a su domicilio. Mi defendido le respondió: 'pero cómo vamos a hacer eso'. Este señor les decía: 'qué les importa, si les estoy pagando. Esto no es gratis. A ustedes no les importa quién es la persona. Hagan el trabajo no más'".

"(Mi cliente) me dijo que le contestó: 'es tu señora y tu hijo. Eso no se hace'. Con sus palabras da a entender que sus principios le impiden hacer este tipo de trabajos. De hecho, me dijo que para él la mamá es sagrada y que no iba a dejar a un hijo sin su madre", aseveró.

"Nuestra tesis es que hubo un forcejeo entre la víctima y los imputados antes del homicidio. Lo que pasa es que este señor, luego de ser cuestionado por los imputados pidió la devolución de su dinero. Exigía que le devolvieran su plata si no iban a hacer el trabajo", afirmó.

Versión de la PDI

Por su parte, el subprefecto Albornoz entregó una versión en la cual el actuar de los jóvenes sólo estuvo motivado por el dinero.

"Lo mataron porque así se quedaban con la plata y cortaban todo vínculo con él. En su declaración ellos dicen que no habían decidido de antemano no matar a la mujer y que consideran que este hombre era un maldito por contratar a gente para matar a otra", indicó.