IBM anuncia avances en inteligencia artificial (IA), nube híbrida y computación cuántica en su conferencia Think, hoy a las 12:00 p.m. ET. Las innovaciones destacan el papel de IBM en ayudar a sus clientes y asociados a acelerar sus transformaciones digitales, regresar al trabajo de manera más inteligente y construir ecosistemas estratégicos que pueden generar mejores resultados de negocio.

“Miraremos en retrospectiva a este año y al anterior como el momento en que el mundo entró en el siglo digital con toda su fuerza”, señaló Arvind Krishna, IBM Chairman and CEO. “De la misma manera que el siglo pasado electrificamos fábricas y máquinas, usaremos la nube híbrida para infundir IA en software y sistemas en el siglo XXI. Y una cosa es segura: este es un futuro que debe construirse sobre la base de una profunda colaboración de la industria. Nadie entiende esto mejor que IBM, y esa es una de las razones por las que estamos impulsando la inversión en nuestro ecosistema de asociados. También en Think 2021, presentamos nuestras últimas innovaciones de inteligencia artificial y nube híbrida, las mismas tecnologías que sirven como los componentes básicos de una nueva arquitectura de TI para las empresas.”

IBM apuesta por la nube híbrida y la inteligencia artificial porque entendemos que las empresas necesitan un camino claro y creíble para modernizar sus sistemas de misión crítica. Un nuevo estudio de IBM sobre la adopción de IA en los negocios revela que el imperativo de incorporar la IA en procesos de negocios se ha vuelto más urgente durante a pandemia. De los profesionales de TI encuestados, el 43% comentó que sus empresas habían acelerado su implementación de IA. Y casi la mitad de los profesionales de TI globales encuestados dijeron que evalúan a proveedores de IA en gran medida por su capacidad de automatizar procesos. Es por ello que IBM ha realizado una fuerte inversión en construir capacidades de IA enriquecidas y potentes para los negocios.

Ya estamos ayudando a miles de clientes en todas las industrias a transformar sus negocios con el poder de nuestra plataforma de nube híbrida e inteligencia artificial. Las siguientes innovaciones están diseñadas para equipar a las empresas para la siguiente etapa en sus viajes digitales:



Nuevas capacidades que reúnen datos e inteligencia artificial



IA para ayudar a automatizar cómo los clientes acceden, unifican y administran datos en cualquier lugar, con Cloud Pak for Data: se trata de una capacidad innovadora en Cloud Pak for Data que utiliza IA para ayudar a los clientes a obtener respuestas a consultas distribuidas hasta 8 veces más rápido que antes y a casi la mitad del costo de otros data warehouses. AutoSQL (Structured Query Language) automatiza la forma en que los clientes acceden, integran y administran los datos sin tener que moverlos, independientemente de dónde residan o cómo se almacenen. AutoSQL resuelve uno de los puntos débiles más críticos a los que se enfrentan los clientes cuando buscan reducir la complejidad en la curadoría de datos para la IA y eliminar el alto costo de movilizar datos, y en paralelo revela conocimientos ocultos para realizar predicciones más precisas impulsadas por la IA. Con el lanzamiento de AutoSQL, IBM Cloud Pak for Data ahora incluye el data warehouse en la nube de mayor rendimiento del mercado (basado en nuestro estudio de evaluación comparativa), que puede ejecutarse en forma fluida en cualquier entorno de múltiples nubes híbridas -que incluye nubes privadas, on-premises y públicas. AutoSQL será una de varias tecnologías novedosas integradas en una nueva estructura de datos en Cloud Pak?