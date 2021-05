¿Qué pasó?

En la jornada de este martes, el candidato a concejal de la comuna de Maipú Alejandro Almendares (RN), quien busca la reelección, y su esposa, fueron víctimas de una brutal golpiza en una feria libre.

El hecho ocurrió en la Feria Cuatro Álamos, mientras el candidato se encontraba realizando campaña.

Video captó el hecho

Un video registró el momento del ataque, evidenciando cómo Almendares protege con su cuerpo a su pareja. Pese a esto, una mujer se acerca e intenta agredir a la esposa del concejal, pero es obstaculizada por él.

En medio de gritos e insultos, se acerca un hombre que comienza a golpear directamente al candidato, mientras dos mujeres aprovechan de atacar a su esposa, jalándole el pelo y golpeándola, hasta que cae al suelo.

Almenares trata de detener la situación para proteger a su pareja, pero continúan agrediéndolo con combos y patadas.

¿Qué dijo Almendares?

"Con mucha rabia, con mucha indignación y con mucha pena, porque esto nunca nos había ocurrido en la vida política de la comuna, acabamos de ser salvaje y cobardemente agredidos por una multitud de personas que apoyan a otros candidatos a la alcaldía y que están en contra de la alcaldesa a Cathy Barriga", afirmó el concejal.

"Lo que más da pena y dolor es que fue en una de las villas y en una de las ferias que más cariño le tenemos, que es la Feria Cuatro Álamos, dónde hemos trabajado conjuntamente con su comunidad y su junta de vecinos", manifestó.

"Tuve que poner mi cuerpo"

El candidato expresó que: "Independiente de las diferencias políticas, hoy ha sido agredida mi mujer, la persona que más amo en mi vida. Tuve que poner mi cuerpo. A mí me da lo mismo todos los golpes que salvajemente recibí, pero esto nos da una lección del ambiente intolerante, tóxico y agresivo en que se ha tornado una campaña política que busca destruir todo lo que hemos construido durante estos cuatro años".

"Que no nos gane la violencia, a la violencia le ganamos con ideas, demostrando que son otros los intolerantes, que los colectivos de izquierda no nos pueden enseñar a odiar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares", sostuvo.

"Nos vamos a querellar"

Además, aseguró que: "Vamos a iniciar las acciones legales correspondientes. Nos vamos a querellar contra las personas que cobardemente en masa agredieron a una mujer sola, desarmada, entre las cuales yo tuve que interponerme. A mí me da lo mismo que me hayan golpeado, me da lo mismo realmente".

"Que venga un delincuente, porque fue un delincuente que se tiró y se abalanzó contra mí, que me llenó de combos, me da lo mismo. Pero que tratara de agredir a mi mujer, no se lo voy a perdonar nunca".

"No podemos ganarle a la delincuencia avalando actos delictivos en campañas políticas", concluyó.