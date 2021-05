En medio del proceso de vacunación contra el coronavirus, el Gobierno se encuentra analizando dar mayores libertades a personas que ya han recibido las dos dosis, tal como ha sucedido en otras partes del mundo.

Incluso, hace una semana el ministro de Salud, Enrique Paris, dijo que se estaba pensando en un carnet verde, que certifique que la persona está vacunada con las dos dosis y que tiene más de 14 días con la segunda.

"Estamos conversándolo con expertos"

Al respecto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, señaló que “estamos haciendo un análisis para ver cuáles son las libertades que podrían darse, al menos partir con los grupos mayores en relación a la vacunación”.

“Es un trabajo que estamos conversándolo con expertos, con algunas personas del Consejo Asesor. Pero claramente lo que sí sabemos es que en la medida que las personas de un lugar estén más vacunadas y con todas las otras medidas de autocuidado, probablemente todos vamos a poder tener más libertades", planteó.

Además, explicó que “en este minuto estamos haciendo ese análisis, cuáles serían los riesgos de que una persona vacunada este con más libertad, desde el punto de vista que pueda contagiar a otra persona, porque hay que recordar que todavía no tenemos esa información de ninguna vacuna”.

“Lo que se sabe es que la vacuna protege, que es efectiva para evitar entrar a un hospital a una UCI y que también disminuye el fallecimiento. Lo que no sabemos es si una persona que ha sido vacunada y se contagia, cuán contagiante es y eso es lo que estamos trabajando ahora”, expuso en radio Universo.

Por otra parte, aclaró que “una persona que tiene las dos dosis de vacuna, han pasado los 14 días y tiene los cuidados necesarios, porque esa persona va a tener que seguir usando la mascarilla, va a tener que ojala evitar las reuniones sociales adentro -particularmente ahora en el invierno-, estamos analizando la posibilidad de que esas personas, en función de que haya una buena cobertura de vacunación en nuestro país, puedan tener más libertades”.

"Empezar a premiar todavía me parece muy temprano"

Respecto a si un carnet verde podría funcionar como incentivo para que la gente se vacune, el doctor Yuc Ramón Kong, emergenciólogo de la Universidad de Chile, se mostró en contra señalado que “ese tipo de refuerzo se puede plantear una vez que ya tienes desplegada toda una campaña y, por lo tanto, no me parece que sea el momento para plantearlo, porque hoy la gente que se está acercando a los vacunatorios no encuentran vacunas por la dificultad de distribución de stock”.

"Empezar a premiar todavía me parece muy temprano", expuso en entrevista con Meganoticias Plus Alerta.

En esa línea, planteó que "sí es necesario hacer una correcta campaña de entregar el mensaje de cuáles son las virtudes que tiene la vacunación y qué es lo que pierdes cuando no te vacunas, porque el riesgo de morir de elimina casi en un 100%. Ese es el mejor premio que podemos tener, mantenernos vivos".

"Después podemos pensar en la apertura de distintos lugares, que no puede ir aislado, tiene que ser dentro de una lógica sanitaria que vaya abriendo lugares desde menores riesgos de contagio y que deje para el último lugares de mayores riesgos de contagio", indicó.

Asimismo dijo que "tiene que ser todo dentro de un tipo de campaña que no existe en este Paso a Paso que cada vez está más obsoleto y que seguimos manejándolo como si fuera efectivo, lo cual no lo ha sido. Es mucho más importante empezar a tomar elementos de lógica sanitaria".

