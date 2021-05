¿Qué pasó?

Durante la jornada de este martes, la familia de Emilio Jara realizó el funeral del menor. Mientras que en paralelo, se llevaba a cabo la formalización de los imputados por el homicidio del pequeño, quienes quedaron en prisión preventiva por el tiempo que dura la investigación.

La familia, amigos y vecinos del sector realizaron diversos homenajes para el menor. Entre ellos un pie de cueca, el baile favorito de Emilio.

Ida hacia el cementerio

Cerca del mediodía, un carro fúnebre, el cual era tirado por caballos, llegó a la casa del menor para trasladarlo hacia el cementerio. Sin antes realizar un par de paradas, como en el colegio de Emilio, lugar donde sus amigos y compañeros quisieron estar presentes en la despedida.

“Lo único que estoy pidiendo es justicia para mi hijo, y lo voy a lograr porque tengo una persona que está luchando por mi hijo. No quiero que esto quede impune. Con la muerte de mi hijo, me sacaron la vida entera”, comentó Ana Sánchez, madre del menor.

Aquellas palabras de la madre de Emilio fueron compartidas por sus vecinos, quienes seguirán pidiendo justicia.

“Es un dolor muy grande, no sólo para la familia. Al niño ya no lo veremos pasar. Ojalá que esto no se repita. ¿Cómo puede haber tanta maldad?”, dijo una vecina del sector.

La ceremonia duró cerca de dos horas

Luego de ser despedido por tres horas por un grupo importante de personas, el carruaje que transportaba a Emilio ingresó al cementerio parroquial de Longaví.

En el lugar, la familia optó por una ceremonia privada que duró cerca de 120 minutos.

“Queremos que los imputados queden en prisión preventiva mientras dure la investigación. Y que después de eso, que su castigo sea el que todo Chile quiere, por todos esos niños que no han tenido la justicia que pedimos. Pedimos una cadena perpetua calificada”, relató Margarita Sánchez, madrina del Emilio.

