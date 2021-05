¿Qué pasó?

El Instituto de Salud Pública (ISP) descartó la existencia de una variante chilena de coronavirus, luego de que este lunes el Ministerio de Salud de Israel asegurara había sido detectada en un adulto vacunado, cuya procedencia no fue informada.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsal) indicó que la embajada de Israel tomó contacto para informar sobre la situación.

¿Qué indicaron desde el ISP?

"Automáticamente fuimos a revisar lo que es la base de datos internacional Gisaid, que te dice cuáles son las variantes que están circulando en el mundo", contó en ADN el director (s) del organismo, Heriberto García.

"Ellos, que son los que le ponen nombres a las variantes, no han detectado y no han nombrado ninguna variante como chilena. Por lo tanto, debió haber sido un caso de un israelí que pasó por Chile y que tiene una de las tantas variantes que existen en Chile y que no están definidas como de preocupación o de interés. Dentro de esas, estamos hablando de más de 900 variantes que podrían existir", explicó.

En ese sentido, recalcó que: "En este momento no hay ninguna denominación de una variante como chilena".

¿Qué dijo el Minsal?

En el mismo medio antes señalado, el ministro de Salud, Enrique Paris, también aseveró que fue informado del caso por parte de la embajadora de Israel en Chile, Marina Rosenberg.

Asimismo, como Ministerio se sumaron a las declaraciones del ISP, sosteniendo que no ha sido detectada ninguna variante chilena.

