Felipe, ingeniero comercial de profesión, estaba cesante. Conversó desde una feria libre, donde vendía legumbres, en un móvil con Rodrigo Sepúlveda. Ahí explicó su caso y en pocos minutos su suerte cambió.

Y es que el conductor de Meganoticias Alerta, tras escuchar su caso, le comunicó que en sus redes sociales le pedían el currículum del entrevistado para ofrecer una oportunidad laboral.

El periodista afirmó que el gerente general de Embotelladora Metropolitana se contactó con él para transmitirle a Felipe un ofrecimiento en su área de ventas.

"Me piden tus datos, así que con Antonia (periodista en terreno) nos coordinamos, porque acá me acaba de escribir él. Yo no lo conozco, pero me escribe acá (muestra su teléfono). Se llama Marco Orellana", señaló "Sepu".

La emoción de Felipe

"Gracias Rodrigo... Me invade la emoción, de verdad", expresó el hombre, quien no pudo contener las lágrimas tras la noticia.

"Qué alegría de noticia en un 1 de mayo (fecha de la entrevista), de verdad que sí. Muchas gracias Rodrigo", agregó Felipe.

En todo caso, antes de conocer la buena noticia, Felipe había hechos sus descargos por lo que se vive en el país.

"No sé si las autoridades tengan que ayudar aquí. Lo que sí, me gustaría que la gente que está a cargo de la contratación de personas no nos deje de lado porque tenemos más de 40 años", sostuvo.

"Me ha costado principalmente que sea considerada mi experiencia para trabajar. Yo lamentablemente nunca me dediqué a un área específica. Yo soy ingeniero comercial de profesión, decidí estudiar a los 42 años, egresé a los 46 y de ahí me ha sido muy difícil encontrar trabajo", cerró.