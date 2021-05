¿Qué pasó?

El senador Iván Moreira (UDI) habló durante la mañana de este domingo acerca del tercer retiro del 10% de fondos de pensiones y de la labor de la diputada Pamela Jiles (PH) y al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

Cabe destacar que este lunes 3 de mayo, a las 09:00 horas, comienza el proceso de solicitud del dinero, que se realizará en el respectivo sitio web de cada AFP.

Además, el Presidente Piñera anunció el día de ayer que ingresó un proyecto que busca otorgar un bono de $200 mil para quienes no tengan dinero en sus cuentas de ahorro previsional.

"Hizo algo que todos los chilenos querían escuchar"

En conversación con Meganoticias Alerta, Moreira señaló que "en la oposición hay dos almas, una izquierda democrática que quiere avanzar y una populista que desarrolla ese populismo en el caos y la violencia. Está claro que eso lo representa la señora Jiles y el señor Jadue".

"Si no existiera el señor Jadue y Jiles, créanme que la conducta de la oposición hubiera sido totalmente distinta. Pamela Jiles, guste o no guste, enloquece a la oposición, porque están desesperados con ella", manifestó el senador.

Respecto a la aparición de la diputada en las últimas encuestas, Moreira aseguró que "tiene números altísimos fundamentalmente porque hizo algo que todos los chilenos querían escuchar".

"A la oposición no le gusta hablar mucho de acuerdos"

En tanto, el congresista indicó que "yo voté los tres retiros y eso no me hace populista, me hace una persona más humana y más cristiana porque mi gobierno no había tenido la capacidad de seguir adelante".

"Creo que todo tiene su límite y ahora lo que corresponde es que el gobierno pueda llegar a un acuerdo. A la oposición no le gusta hablar mucho de acuerdos", sentenció.

Ver cobertura completa

Todo sobre Retiro Fondos AFP