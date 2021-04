¿Qué pasó?

La pandemia de coronavirus trajo una profunda crisis económica para miles de chilenos y chilenas, a quienes no les alcanza para cubrir sus gastos mínimos, por lo que se alimentan gracias a ollas comunes.

El periodista de Meganoticias Rodrigo Sepúlveda estuvo con una familia de Conchalí que vive esta realidad, a la cual acompañó en sus compras en la feria y conoció los gastos que deben realizar pese a los problemas económicos que enfrenta.

La historia de Jocelyn

Jocelyn Correa tiene un problema de salud muy grave que la tiene actualmente en rehabilitación. Ella se dedica a vender pasteles, empanadas y pan. Sin embargo, asegura que con la pandemia la demanda de estos productos "ha bajado demasiado".

Debido a esto asegura que actualmente está viviendo principalmente de la pensión de invalidez de su hijo, además de una pensión de alimentos. Pero afirma que con eso no le alcanza.

"Mi otro hijo está en segundo medio y debo dos meses de la escolaridad, me llamaron el otro día del colegio", contó Jocelyn.

Gastos

Rodrigo Sepúlveda junto a Jocelyn sacaron las cuentas de los gastos de los servicios básicos. En total fueron $427.000

Respecto a la alimentación, Jocelyn afirmó que opta por "la feria, a veces más barato".

Aún así, muchas veces no le alcanza, por lo que se alimenta en una olla común de la comuna, la cual es encabezada por Leonello Santoro.

"Leo llegó a mi casa y me dejó el almuerzo el año pasado, cuando empezó la pandemia, y ahora vengo porque hoy día se me acabó el gas", señaló la mujer.

Finalmente manifestó que: "Yo sé que no soy la única que no le han pagado sus licencias, no soy la única que no le han dado los bonos enero, febrero, marzo. Esta es parte de la realidad de muchas personas".

La olla común

Leonello relató que: "Llevamos un año, un poquito más, trabajando con los chiquillos. Estamos siempre preocupados de dar un poquito más allá de. No queremos dar un plato de comida, queremos que el plato de comida cuando llegue a la casa haga que los niños se pongan contentos".

Respecto al proyecto, sostuvo que: "Te dignifica a ti como persona, más que la persona que está ayudando. Te hace ser mejor persona".

Rosa Vera, una vecina del sector, aseguró que esta iniciativa los ha ayudado mucho, ya que su familia está compuesta por 16 personas.

"La soluciones se toman en la calle"

Por su parte, Rodrigo Sepúlveda reflexionó: "Esta es la realidad no más, esto es lo que pasa en Chile, no sólo en Santiago, sino que en todas las ciudades de nuestro país".

"Esto es lo que las autoridades tienen que entender y comprender que hay que escuchar, que hay que mirar, que hay que estar, porque así nos vamos a dar cuenta de qué es lo que necesitan nuestras personas, los que viven en el propio territorio", agregó.

"Tomar decisiones dentro de una burbuja encerrados, eso no nos lleva a ninguna solución. Las soluciones se toman acá en la calle, escuchando lo que quiere tu pueblo, lo que quiere tu país", concluyó.