“Tuve que empezar mi vida desde cero”, lamentó Eduardo Granados (33 años), venezolano radicado en Chile hace 3 años, quien tiene dos hijos con su esposa y que ahora participa en un programa de rehabilitación domiciliaria por las secuelas del Covid-19.

El 15 de febrero fue notificado como contacto estrecho e hizo cuarentena, cuando la estaba terminando comenzaron los síntomas: “De un momento a otro me compliqué y pensé que me moriría".

15 días en la UCI

“Llegué tan mal a la Urgencia del Hospital que me internaron en la UCI y me conectaron a ventilación mecánica. Pasé 15 días en esa Unidad y después de eso, ya no fui el mismo, porque tuve que empezar desde cero”, declaró Granados al medio La Discusión.

Durante el período en la Unidad de Cuidados Intensivos, su familia supo de él diariamente gracias a las llamadas telefónicas en las que les contaban de su evolución médica. Si bien estuvo durante mucho tiempo estable, seguía grave.

Recuerda que en un momento de la hospitalización uno de los médicos a cargo le habló.

“El doctor me dijo que tenía que recuperarme. Tras esto vino una etapa dura, porque al despertar del coma inducido, estás confundido, no sabes dónde estás ni por qué", explicó Eduardo.

Además, sostuvo que "te das cuenta que no tienes las fuerzas necesarias ni para hablar, caminar o hacer lo que antes hacías”.

Rehabilitación

Una vez dado de alta, Eduardo tuvo un proceso de rehabilitación que incluyó terapia kinésica, fonoaudiológica y ocupacional debido a las secuelas que presentó.

“Los primeros días luego del alta médica me costó hablar, por el daño que tenían mis cuerdas vocales, también tuve complicaciones para volver a caminar, porque temía caerme e incluso ahora me da miedo abrir la reja y salir por la posibilidad de contagiarme de nuevo”, dijo Granados.

Eduardo es una de las 287 personas que desde agosto del año pasado han sido tratadas en el Programa de Rehabilitación Domiciliaria (REDOM) del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación.

En los últimos 8 meses, el programa realizó un total de 3.103 atenciones solo en pacientes graves de coronavirus. Su equipo está compuesto por kinesiólogos, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, además de médicos y enfermeros.

“En la primera visita hicimos un listado de sus intereses y roles, para luego preparar una educación sobre el Covid-19 y trabajamos con actividades, logrando que se atreviera de nuevo a salir a la calle, respetando todas las medidas de autocuidado y lograr que fuera a un negocio e hiciera una compra”, explicó Raúl Medel, terapeuta ocupacional a cargo de la recuperación de Eduardo Granados.

Algunos de los síntomas que presentó en sus primera evaluación fueron "fatiga, disnea, falta de fuerza muscular y también mucho miedo a salir a la calle y tener contacto con otras personas", señaló el experto.

“Nuestro programa, además de tratar pacientes Covid-19, también atiende otros casos originados por ACV, neumonías, prótesis de rodilla o fracturas", explicó el kinesiólogo del equipo médico Danilo Méndez.

"Para ingresar a él es necesario cumplir con algunos requisitos como estar estable hemodinámicamente, residir en el radio urbano de Chillán y Chillán Viejo, no necesitar tratamientos endovenosos”, detalló Méndez.

