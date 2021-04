Este domingo el Presidente Sebastián Piñera presentó su propio proyecto de tercer retiro de fondos previsionales, que, a diferencia de la iniciativa parlamentaria, considera un bono de $200 mil para quienes tengan saldo cero en sus cuentas.

Al respecto, el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, explicó que el beneficio contempla llegar a aquellas personas que a la fecha tengan poco dinero en sus cuentas de ahorro, aunque no especificó el monto.

"El bono de $200 mil le va a llegar a todas las personas que con el segundo retiro quedaron en saldo cero. Pero obviamente, desde que transcurrió ese retiro, al día de hoy han cotizado. Nuestra idea es subsanar el problema que generaron los dos retiros y, en consecuencia, a todos quienes quedaron con el segundo retiro en saldo cero les va a llegar ese bono", dijo.

Con respecto a algún rango de los fondos, el secretario de Estado recalcó que "el corte es el segundo retiro y saldo cero".

Bono será entregado por las AFP

Consultado sobre por qué el dinero pasará por las administradoras y no será una transferencia directa, indicó que "como es urgente esto se hace a través de la AFP porque hoy, guste o no, ese es el sistema de pensiones, no podríamos hacerlo de otra forma. Entonces, si uno quiere proteger a las personas que hagan uso de su retiro, lo que hay que hacer es usar las reglas que hoy existen".

Con peras y manzanas

El periodista de economía de Meganoticias, Roberto Saa, explicó en Mucho Gusto que este beneficio estará destinado a las casi 3 millones de personas que quedaron con saldo cero en sus cuentas tras realizar el primer y segundo retiro del 10%.

“Esta operación se va a hacer a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Son como 890 millones de dólares en total. La operación ha dicho el Gobierno va a ser a través de la AFP”, agregó.

Según señaló Saa, “la explicación técnica es que justamente las AFP son las que tienen toda la información de los tres millones de personas que se quedaron sin ahorros, en cuanto a si tiene una cuenta corriente, en qué banco, si tiene Cuenta RUT, si lo quiere en otro tipo de depósito, por lo tanto, permitir que fuera otro mecanismo no pasando por la AFP hubiera sido más engorroso. Esa es la explicación que ha dado el Gobierno”.

¿Me corresponde el bono si nunca coticé?

Saa explicó además que "el bono de $200 mil es para personas que tienen una cuenta de ahorro previsional, que ahorraron alguna vez y que ahora tienen saldo cero", es decir, quienes nunca han cotizado no recibirán el bono.

Cuándo sería despachado

En cuanto a la tramitación del proyecto, el periodista indicó que "hoy el proyecto entra con suma urgencia al Congreso. Están viendo si entra al Senado o a la Cámara de Diputados, pero si es con suma urgencia, este proyecto debiera estar despachado este viernes”.

“Si es despachado el viernes, tendría que ser promulgado el viernes o el sábado, por lo tanto el lunes ya estos dineros debieran estar a disposición de las personas y con la mayor rapidez posible, sobre todo esos $200 mil”, expuso.

Reintegro

Por otro lado, indicó que “el proyecto contempla una devolución o reintegro de los recursos ya obtenidos a través de un mecanismo que yo creo que va a ser polémico”.

En esa línea, añadió que “el Gobierno establece que la devolución de los recursos va a ser a través de una cotización adicional de un 1% a cargo del empleador y un 1% del Estado”.

Sin embargo, según Saa, el proyecto no hace diferencia en que “el empleador puede ser grandes empresas pero también puede ser una mediana, pequeña o micro empresa y ya las pymes han puesto el grito en el cielo en el sentido que ellas ya están en una situación súper compleja, con suerte pueden pagar los sueldos y si le agregan el 1% va a ser muy complejo”.

Además, afirmó que las personas con altos ingresos también se beneficiarán con el reintegro aunque “tiene un tope de 0,3 UF para que no ocurra que los que ganan más reciban más reintegro que los que reciben menos”.

“La oposición ve una reforma previsional encubierta, porque en la reforma previsional se estaba viendo que las cotizaciones adicionales fueran a un fondo colectivo y aquí el Gobierno, forzosamente, quizá con la legítima idea de que hay que devolver este dinero porque los ahorros han sido muy diezmados y eso va a complicar las pensiones, pero el instrumento que se ocupa puede ser considerado como una reforma previsional encubierta”, expresó.

Sin embargo, el ministro Ossa afirmó que "esto no se trata de una reforma de pensiones, se trata de que estos retiros no desfonden el sistema y los chilenos tengan pensiones".

Impuestos

En cuanto a los impuestos, Saa manifestó que “este proyecto agrega impuesto a todas las personas más de $1.800.000 brutos. Estas personas, si hacen este tercer retiro del proyecto del Gobierno tendrían que pagar un impuesto de acuerdo a la escala del global complementario y sería algo parecido al segundo proyecto que también fue del Gobierno, claro que ahí el corte era $1.500.000”.

Rentas vitalicias

"Hay una diferencia, aquí se establece hasta 10% de la reserva técnica con un tope de hasta $2.900.000", destacó Saa.

En esa línea, explicó que "cuando uno se jubila por rentas vitalicias le pasa todo el dinero ahorrado a la compañía de seguro a cambio de esa pensión que no baja, entonces yo ya no tengo un fondo mío, sino que es de la compañía de seguro, por lo tanto, no hay un 10% de nada.

"Para sortear eso, se ve la posibilidad de ir a la reserva técnica, que es un dinero que está ahí, que podríamos decir que es un híbrido entre que es de la compañía de seguro y tuyo y no habría visos de ilegalidad en eso ni tampoco inconstitucionalidad", concluyó.

Ver cobertura completa