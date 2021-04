¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Prime, el ministro Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió al anuncio del presidente Sebastián Piñera respecto a proyecto de tercer retiro del 10% que presentará el Ejecutivo. Al respecto el secretario de Estado fue enfático en declarar que esta es una iniciativa "mejor y responsable".

¿Llegó tarde?

Dentro de las críticas que recibió el Gobierno tras la aprobación el pasado viernes del tercer retiro en el Congreso, fue la tardía respuesta del Ejecutivo para presentar una contrapropuesta viable.

Al respecto Bellolio dijo que "Nosotros tratamos cuando estaba en la Cámara de Diputados de hacer una nueva fórmula, sin embargo, esa también fue rechazada, y por tanto, a pesar de que quisimos que fuera distinto no fuimos escuchados en esa materia".

"Tratamos de hacer algunas cosas en el Senado, sin embargo, ello no funcionó y ahora sí creemos que era el momento de hacerlo, precisamente porque fue el día viernes cuando se aprobó ese proyecto. Ahora es el momento de ponernos de acuerdo y que esto pueda ocurrir cuanto antes", agregó el Vocero.

Proyecto "mejor y responsable"

Sobre las razones que para el Gobierno hacen de esta nueva propuesta un proyecto mejor, Bellolio enumeró una serie de falencias que no consideraba el proyecto de la oposición.

"Tal como lo dijo el presidente, no solo es inconstitucional, sino que además dejaba afuera a 3 millones de personas y no proponía una forma de restituir esos fondos de pensiones, y por tanto no se hacía cargo del largo plazo", dijo el ministro.

"Lo que nosotros hemos hecho no es solo la red de protección social, que ha sido ampliada, sino que hacer este proyecto que permite reunir a todo Chile Vamos y también a la parte más moderada de la oposición, que saben que este es un mejor proyecto", agregó.

Según Bellolio las razones para declarar este proyecto como mejor es que se trata de una iniciativa "legal", que se hace cargo de las personas que ya no tienen fondos, además de la reposición de fondos por parte de empleadores y el Estado. "Es una manera más solidaria de pensar hacia el futuro con responsabilidad", sentenció Jaime Bellolio.

Las propuestas de Piñera

Rango de retiro: Los cotizantes podrán retirar un monto máximo con cargo a sus cuentas individuales de 150 UF, equivalente a $ 4.4 millones aprox., con un mínimo de 35 UF, correspondiente a $1 millón. Impuestos: Solo pagarán impuestos los cotizantes pertenecientes al 10% de más altos ingresos. Reintegro de los fondos: La iniciativa contemplará una cotización adicional, con el fin de restituir lo retirado de sus cuentas individuales. Para lo anterior, la cotización mensual se incrementará en 1% adicional, la que será de cargo del empleador. Adicionalmente, el Estado le otorgará otro 1% con el fin de incentivar su reintegro, con un tope de 0,3 UF, la que será integrada en la cuenta individual de cada trabajador. Quienes no realicen retiros, igualmente el Estado les aportará el 1% con un tope de 0,3 UF con el fin de contribuir al mejoramiento de sus ahorros previsionales. Bono saldo cero: El proyecto otorgará un Bono de cargo fiscal por $200.000 para los cotizantes que a la fecha tuvieran saldo cero en sus cuentas de capitalización individual producto de los retiros. De acuerdo a los datos de afiliados activos a febrero del presente año, el beneficio podrá ser percibido por cerca de 3 millones de personas que no tienen fondos en las cuentas de capitalización. Este bono se depositará en dichas cuentas, y además podrá ser retirado por el cotizante. Renta Vitalicia: Se otorgará un adelanto para pensionados de renta vitalicia, de hasta un 10% de su reserva técnica, con un tope de 100 UF ($ 2.9 millones aprox.). Este se le descontará, con un tope de 10% de su Renta Vitalicia, hasta enterar el monto total del anticipo.

