Una crítica transversal recibió la decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar el avance en el Congreso del proyecto para un tercer retiro de los fondos previsionales.

Desde Chile Vamos hasta la oposición y distintos actores sociales expresaron su malestar por la determinación del Gobierno pese a las urgencias que atraviesa la clase media por la crisis económica derivada del coronavirus.

Revisa algunas de las declaraciones

Mario Desbordes

"Mi Gobierno comete un error, le pido que reflexione, patrocine el proyecto, que arregle el proyecto, no bloquee, porque el que va a salir trasquilado es la gente que no tiene otra alternativa", dijo.

Joaquín Lavín

"Lamentablemente hay millones de familias de clase media que no están recibiendo lo que necesitan. Por eso llamo al Senado y al Gobierno a que lleguen a un acuerdo y no sea necesaria la intervención de un órgano externo como es el Tribunal Constitucional", expuso el alcalde de Las Condes.

Yasna Provoste

"Lamento que el Gobierno recurra al Tribunal Constitucional por Tercer retiro del 10%. Nuestra labor seguirá siendo atender necesidades de las personas y mantener abiertos espacios de deliberación política con ese propósito. Desde el Senado esperamos despacharlo este jueves", manifestó la presidenta del Senado.

Fuad Chahin

“Ha recurrido al Tribunal Constitucional y vamos a ir a defender el derecho de la gente a ese tribunal, porque nos parece que ya no se puede seguir judicializando, incluso la posibilidad de que la gente pueda buscar medios para resolver los problemas que le ha causado esta crisis”, aseguró el presidente de la Democracia Cristiana (DC).

Marco Enríquez-Ominami

“Presidente, su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional para bloquear el retiro a las AFP no solamente es un insulto y una violencia hacia la mayoría de los chilenos que están esperando con ansias -por fin- una ayuda sustantiva, sino que abre la puerta para que la Convención Constitucional revise severamente el rol del TC”, dijo.

Bárbara Figueroa

"La Cut rechaza la insistencia del gobierno de ir por un camino antidemocrático y llevar al Tribunal Constitucional el retiro del 10%. Cuando hay millones de familias que han caídoen la pobreza. Cuando hay millones de trabajadores sin empleo, informales, que no tienen otra manera de sostenerse que no sea a partir de sus propios fondos. Con bonos para la clase media que no le llegan a nadie, con un IFE que tampoco lo hace. Resulta indignante que una vez más el Ejecutivo opte por proteger los intereses de las empresas, de las AFP, y no gobiernen para las mayorías, a las que se les debería estar destinando todo el apoyo. Entendemos que este es un camino sin retorno y refuerza nuestra convocatoria a Huelga General Sanitaria del 30 de abril”, expresó la presidenta de la CUT.

Marcos Ilabaca (PS)

"Hoy quiero dedicar estas palabras al Presidente Piñera. Señor Presidente, usted está desconectado absolutamente respecto de lo que está sintiendo y sufriendo su país. Por favor, medite nuevamente la decisión que acaba de adoptar. Por favor, tome una nueva decisión y patrocine el proyecto de tercer retiro, llévelo adelante y mejórelo si lo desea, porque lo que está haciendo es pegar un portazo tremendo en las narices a millones de vecinos y vecinas de nuestro país. Lamentablemente, es un portazo a la clase media de Chile", sostuvo el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara.

Jorge Sharp

“Hoy defender la Constitución es defender los intereses de un puñado de privilegiados. Al final es pura crueldad, así serán recordados, como el Gobierno cruel. Ni un 10% de humanidad tienen”, sostuvo el alcalde de Valparaíso.

Ver cobertura completa