¿Qué pasó?

Durante la noche de este lunes, Yuyuniz Navas, candidata a constituyente del Distrito 9 por la lista Vamos por Chile, generó polémica en redes sociales por sus dichos y abstenciones en el programa Aquí Se Debate Prime, de CNN Chile.

Pero no es la primera vez que la postulante genera una ola comentarios en sus apariciones, ya que también sucedió tras su participación en el programa Mesa Constituyente del 11 de marzo pasado y que se transmite diariamente por el canal de cable Mega Plus.

Durante su asistencia al espacio, Navas generó polémica en redes sociales cuando se refirió a la legalización del aborto en Chile: "Me parece que la ciudadanía y las personas, el inviduo, no es lo suficientemente desarrollado para elegir sobre la vida de un otro. Piense antes de meterse a la cama", sentenció.

No me arrepiento de mis dichos sobre el aborto

Este lunes, en el programa de CNN, se le preguntó a la candidata si se arrepiente sobre sus dichos sobre el aborto, a lo cual sostuvo: “No, no me arrepiento, porque lo más importante en una sociedad son las personas y cada uno es responsable de lo que hace y crea en su vida”.

Sobre la ONU

A Navas también se le consultó por su frase: "Salirse de la ONU es lo que se debe y dejar de vender el país, impresentable e inadmisible". Cuando se le preguntó qué país había dejado la organización, respondió: "No me acuerdo dónde leí, o sea, cuál país se salió de la ONU, que a raíz de eso me sentí inspirada".

Origen del coronavirus

Cuando comenzó el debate por el tema de la emergencia por coronavirus, Yuyuniz aseguró que “en el tema Covid, lo más importante es que cada uno tiene una responsabilidad individual. Lo que yo piense, lo que yo crea, lo que yo siento, me corresponde a mí y hablo desde mi realidad”.

“Yo intuyo, y es lo que siente mi cuerpo, es que este virus fue lanzado con un interés político y económico“, apuntando como responsable a “China y el gobierno comunista”.