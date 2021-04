Durante la mañana de este martes, por segundo día consecutivo, se extendieron largas filas en sucursales de Chile Atiende, donde llegó gente para consultar el por qué no pudieron acceder al Nuevo Bono de Clase Media.

Entre los afectados estaba Corina, quien recibe una pensión de menos de 150 mil pesos, con la que debe costear sus remedios, horas médicas y subsistir.

"Nunca he recibido ningún bono"

Se levantó a las 05:30 de la madrugada para ir al Registro Civil de Renca y obtener su clave única, "por si se la pedían", aún así el resultado de su postulación a bono fue el mismo: rechazado.

"Estoy muy dolida, voy muy mal para mi casa", dijo Corina.

Detalló que con el dinero que recibe de pensión "tengo que comprar mis remedios, mis gotas para la vista y una crema porque el cáncer dejó secuelas en mi cuerpo. No puedo trabajar, no puedo hacer nada".

Además, debe pagar por horas médicas debido a lo afectada que se ha visto por la sitación, "estoy con una depresión, con psiquiatra", afirmó.

"Yo saco una mugre de pensión y no tengo derecho a 100 mil pesos, no tuve derecho a nada", sostuvo la pensionada.

Señor presidente, ¿viviría con esa plata?

"Yo le pregunto al señor Presidente, ¿viviría con esa plata? porque yo vine aquí a la Renta Vitalicia y me dicen que no tengo derecho a nada", sostuvo Corina.

Aseguró que nunca ha recibido ningún bono: "Todos me han salido rechazados. He ido a Chile Atiende varias veces, mi hija me acompañó a otra parte y también me dijeron que no. Ahora vine a la Renta y me dijeron que no tengo derecho a nada".

"¿Cuál es la clase media?, de verdad estoy muy afectada, mi hija ingresó todo a la página web, yo vine aquí para verificar y me dijeron que sí, salí rechazada".

Se cuestionó sobre el Bono y aseguró: "No sé cuál es la clase media para el Presidente, porque hay mucha gente muy humilde que quedó afuera".

"Mi hijo podía postular al Bono, pero después tenía que pagarlo, ¿con lo que yo gano me alcanzará para pagarlo?", finalizó.