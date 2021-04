¿Qué pasó?

Solo comunas del sector oriente de la capital han logrado bajar el número de contagiados de coronavirus desde el inicio de la cuarentena en la Región Metropolitana.

Esto deja en evidencia la desigualdad social que se ha acentuado con la pandemia, ya que seguir las reglas del confinamiento se hace prácticamente imposible en sectores con bajos ingresos y escaso acceso a servicios.

Cuarentena en Puente Alto

Puente Alto lidera la cantidad de contagiados en la Región Metropolitana. Son 2.142 y ahí el confinamiento no ha servido para frenar los casos, todo lo contrario. Desde el 26 de marzo y hasta el 16 de abril, las tres semanas de cuarentena total, ha subido un 43.66%.

"Lo que vendo es el sustento que llevo para mi casa. Un día que yo no trabaje, mi familia no come", sostuvo Danilo González, vendedor ambulante Puente Alto.

Por su parte, una vecina de la comuna afirmó que "con la planta que recibo no me alcanza, y de repente tengo que salir donde mis amigas a hacer aseo, a pesar de la edad que tengo, por un plato de comida o de repente por un kilo de arroz y para tener plata para el pan".

"Sin esto no comeríamos"

Diony Mella vende papas fritas en una esquina de Puente Alto. Otras veces ha intentado probar suerte con la venta de mascarillas.

"Hay que salir a la calle a luchar por el día a día nomas, para la familia. Porque si no, sin esto, no comeríamos", aseguró.

"Mi mamá trabaja los puros días domingo y yo trabajo en la semana. Y yo vivo con mi hija igual y no me alcanza", contó.

Comunas del sector oriente

Solo seis comunas de la Región Metropolitana tienen mejores números que hace tres semanas. Todas corresponden al sector oriente de la capital, como es el caso de Providencia que lidera el listado con un 45% menos de contagiados.

"Yo creo que es porque Providencia, en particular, tiene muchos negocios que cierran, entonces, los residentes que vivimos hacia allá, nos quedamos en la casa y tenemos un tipo de trabajo que nos permite estar en la casa", explicó una vecina.

En tanto, en Las Condes también es evidente la baja en la movilidad, gracias a la cual se ha registrado un 43% de contagios menos que hace tres semanas.

"Aquí hay más posibilidades de que haya distanciamiento social, hay más posibilidades de que la gente se pueda quedar en la casa y no tenga que, necesariamente, salir a trabajar", sostuvo una residente de la comuna.

Otra vecina señaló que "las casas son más grandes, los departamentos son más amplios, por ende, también no nos vemos tan afectados como otros lugares donde en casas de 20 metros son 5 personas, 7 ó 9".

Factores a considerar

Claudio Castillo, magíster en Salud Pública en la Usach, recalcó que "necesitamos que se reconozca que hay factores socioeconómicos que impactan en que las personas se infecten más, se agraven más y se mueran más".

"Uno de esos factores es la calidad del trabajo, el uso del transporte público, la pobreza multidimensional y el estado de salud previo al que nos enfrentamos", agregó.

