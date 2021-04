Durante la tarde de este lunes usuarios en redes sociales reportaron problemas en la página de Comisaría Virtual, desde la cual varias personas no han podido obtener sus permisos.

El problema se generaba al momento de terminar de completar la solicitud, tras lo cual aparece un mensaje que dice: "Estimado (a) usuario en este momento no podemos atender su solicitud. Intente más tarde".

Algunas personas señalaron, incluso, que estuvieron al menos una hora intentando obtener el permiso para realizar sus actividades, entre las cuales muchos tenían horas médicas.

En tanto, varias otras comentaron que debido al problema con la página salieron sin el permiso necesario.

@Carabdechile como que no se cayó? A mi no me permitía marcar SIGUIENTE para finalizar, de todas maneras gracias a eso, tuve que ir SIN PERMISO al médico y no ocupe el de hoy ☺️☺️. Sigan asi con su eficiencia a flor de piel. #ComisariaVirtual — 💚Aneriss💜 (@anerisbarrient1) April 19, 2021

Recien logre sacar un permiso en #comisariavirtual despues de dos horas tratando — seba (@sebavalosp) April 19, 2021

No me dejaron entrar al supermercado por no tener el salvoconducto, la página esta caída, me mandaron a sacarlo a la comisaría 🙄 #ComisariaVirtual — Daniela #RenunciaPiñeraQl (@danii_alfarog) April 19, 2021

#ComisariaVirtual el salvoconducto para tratamiento medico no esta funcionando!!! Se puede salir con el certificado del Dr.?? Urgente necesito respuesta!! — LydiaS (@lydiasaettone) April 19, 2021

no me funcionaba la página de la comisaría virtual, hasta q logré hacerlo y me salió q ya no tenía permisos disponibles 🙃 — sofía (@_unpopi) April 19, 2021

Inaceptable, parece q tienen una sola persona a cargo o un convenio con las compañias de telefonia. 1h:40m! esperando para comunicarse con #ComisariaVirtual por un error de su web y se queda pegada grabación y tono cuando tocaba el turno. 🖕🏼 — Ignacio Goenaga (@igoenaga) April 19, 2021

Alguien con problema para sacar el permiso de comisaría virtual??? pic.twitter.com/eRnX8EvYjy — Daniela Alvarado (@DanielaNicole87) April 19, 2021

