¿Qué pasó?

El jueves pasado, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto de un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. La siguiente estación de la iniciativa es la comisión de Constitución de la cámara alta.

El presidente de aquella comisión, el senador Pedro Araya (Ind.), indicó que intentarán realizar un “tratamiento expedito” a la iniciativa del tercer retiro. Además, planea citar este lunes 19 de abril a reunión para discutir y votar el proyecto.

Senadores que apoyan la iniciativa

Guido Girardi (PPD)

"Voy a apoyar el tercer retiro, voy a apoyar todas las medidas que signifique ir en apoyo, si esto es muy grave. Hay personas que han perdido todo, el ochenta por ciento de la población se ha visto impactada, ella o algún familiar, un hijo o pariente en esta situación”

Ximena Rincón (DC)

"Aprobar el tercer retiro es casi inevitable, lo hemos dicho en casi todos los tonos. Yo voy a respaldarlo, no voy a ser obstáculo", afirmó.

Pedro Araya (Ind.)

“Lo importante es que esto logró saltar la primera valla, y esperamos por lo menos en la Comisión de Constitución darle un tratamiento bastante expedito, a fin de que pueda estar rápidamente en la Sala de la Corporación, y ojalá que el Gobierno no recurra al Tribunal Constitucional", manifestó en una entrevista con radio Cooperativa.

Loreto Carvajal (PPD)

“Queremos que este proyecto salga la próxima semana y desde esa mirada lo apoyaré y esperemos darle una respuesta concreta a millones de chilenos que hoy están cansados de esperar una respuesta efectiva y que en esto ven un salvavidas necesario y urgente”.

Juan Castro (RN)

“Acá buscamos cómo ayudar a la gente y este tercer retiro es importante para las personas porque muchas no reciben apoyo del Estado”. “Ir al TC es hacer un daño a muchas personas que lo están pasando mal”, acusó el diputado de RN.

Alfonso De Urresti (PS)

“El proyecto del tercer retiro es una necesidad urgente para millones de chilenos, por ello debemos tramitarlo con rapidez. En la Comisión de Constitución del Senado lo analizaremos mañana lunes hasta despacho total. El Gobierno debe desistir de su intención de llevarlo al TC”.

Carolina Goic (DC)

"Respaldamos un retiro del 10%, pero sabemos que tiene la amenaza del Tribunal Constitucional. Esto depende del Presidente Sebastián Piñera".

Alejandro Guillier (Ind.)

“Aprobado tercer retiro de fondos de AFP, gobierno amenaza nuevamente con ir al TC. Piñera no entiende el estado de estallido del país ni el sufrimiento de las familias de Chile. Aprobaré el tercer retiro ya. Espero que se ponga en tabla del Senado de inmediato”.

José Miguel Insulza (PS)

“Es difícil rechazarlo cuando no hay otra alternativa. Aunque esto pone a mucha gente en la condición de recibir pensiones miserables”.

Juan Castro (RN)

“Aprobé el primer retiro, y en el segundo fui uno de los senadores que negoció con el Presidente para que bajara las barreras que el Gobierno le había colocado al proyecto inicial. Ahora en el tercer retiro estoy dispuesto a ayudar y a apoyar su entrega, pero eso es una facultad del Ejecutivo y espero que él entienda que estamos viviendo un momento complejo”.

Ricardo Lagos Weber (PPD)

El senador declaró que la aprobación de un tercer retiro de los fondos de pensiones es “imparable”.

Juan Ignacio Latorre (RD)

“Insiste en un profundo error político (Piñera) al ir al TC. Defensa férrea de las AFP y el modelo. Espero que apruebe con sentido de urgencia en el Senado la próxima semana”, añadió.

Juan Pablo Letelier (PS)

"Es cosa imparable el tercer retiro, al menos su aprobación en el Congreso. No sé si se va a implementar porque creo que el Gobierno es capaz de inmolarse en este tema. El actual sistema no tiene legitimidad, la gente no siente un apego y por eso quiere retirar el dinero. El Gobierno va a dar una señal contraria y se echará mucha gente encima".

Iván Moreira (UDI)

Además de señalar que el tercer retiro ya está “aprobado” en el Congreso, comentó: "En definitiva no logramos entendernos con nuestro propio Gobierno cuando se trata de beneficios sociales, no queda otra alternativa que votar por un tercer retiro, el tercer retiro de la clase media".

Adriana Muñoz (PPD)

“El 10% va a seguir siendo un recurso necesario. Yo he planteado que estoy de acuerdo con el 10% porque estas medidas más de fondo a la familias chilena no existe”.

Alejandro Navarro (País Progresista)

"El tercer retiro va, es inevitable. El gobierno tiene que saber que (acudir al TC) va a representar un costo político enorme. No creo que lo haga en medio de las elecciones. Van a tener una bonita oportunidad los diputados y senadores de gobierno entre su lealtad con sus electores o la lealtad con el gobierno".

Ximena Órdenes (Ind.)

“Tras esta nueva decepción de las familias chilenas por Bono Clase Media sólo queda insistir en una renta básica universal y aprobar con urgencia el tercer retiro 10% en el Senado y que al Pdte le quede una pizca de humanidad y desista de torpedear el proyecto en el TC”.

Manuel José Ossandón (RN)

En una entrevista con The Clinic, el excandidato presidencial dice estar dispuesto a un nuevo retiro de los fondos: “Para quienes me preguntan: votaré a favor del tercer retiro del 10%”.

Rafael Prohens (RN)

El senador Prohens es presidente de la comisión política de su partido. A través de un comunicado señalaron lo siguiente: “Como partido de gobierno, leales a la gestión del presidente Piñera, queremos solicitarle a nuestro gobierno que considere liderar el proceso de retiro del tercer 10% de los fondos de las AFP”.

Yasna Provoste (DC)

“Yo quiero sumarme a las voces que desde el mismo gobierno le han planteado al Presidente Piñera que no ponga obstáculos a la iniciativa del retiro del 10%. Hoy la gente espera que este retiro se tramite con celeridad en el Senado, que cuente con el apoyo de los parlamentarios de toda la oposición, pero también del oficialismo, para hacer realidad este tercer retiro”.

Marcela Sabat (RN)

“La ciudadanía está pidiendo el tercer retiro a gritos y tenemos que hacer caso a aquello. “Lo primero es generar soluciones a los chilenos y chilenas, entendiendo que tener que acudir a los ahorros previsionales no es la mejor respuesta, pero lamentablemente dos tercios de la clase media no han recibido una respuesta estatal”.

Ver cobertura completa