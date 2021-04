El abogado de la familia materna de Tomás Bravo, Pedro Díaz, se refirió a la filtración de un informe del Servicio Médico Legal (SML) que sostiene que la causa de muerte del niño fue por hipotermia e inanición. Al respecto, señaló que aún faltan algunas pericias para llegar a una conclusión final.

En conversación con Meganoticias, Díaz indicó que "aquí todavía hay bastantes líneas investigativas porque el mismo Servicio Médico Legal en un preinforme dice que la data de muerte sería entre siete y cinco días, por lo tanto, si nosotros creemos lo que señala el informe del Servicio Médico Legal en esa oportunidad, tendríamos que establecer que el niño estuvo dos días y medio aproximadamente deambulando o alguien lo tuvo y, por otro lado, el lugar donde el niño fue encontrado, necesariamente fue puesto ahí por alguien, por lo tanto, aquí sí o sí hay participación de terceros tanto por acción o por omisión".

En cuanto a la causa de muerte por hipotermia e inanición, el abogado dijo que "si ellos realizaron las pericias que estaban faltando, no tengo por qué no creerlo. Nosotros tenemos que verificar que esto haya ocurrido con las pericias que vamos a hacer y con el resultado de todos los exámenes para llegar a una conclusión final".

"Yo creo que en este caso, el Servicio Médico Legal ha hecho un trabajo dentro de su contexto, en la medida que ha podido, y además de eso, si es que efectivamente todo lo que se dice es verdad, faltan aún a lo menos cinco exámenes para poder determinar si esta causa que ellos están estableciendo es verdad o no", sostuvo.

Anunció acciones legales

Díaz explicó que tras la filtración del informe, tomó contacto con la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, quien efectivamente estuvo en el SML durante la tarde del jueves, ya que estaban realizando el informe final, pero que ella les habría señalado que no era conveniente entregarlo, ya que faltaban algunos exámanes, sin embargo, el documento fue remitido pasadas las 18:00 horas.

"Sale esta información en los medios de prensa y nos encontramos con que Radio Bio Bío, no tengo por qué desmentir lo que ellos dicen, señalan una causa de muerte. Yo no he revisado ni la fiscal ha revisado aún el informe porque no lo ha abierto, entonces esta información sale del interior del Servicio Médico Legal", manifestó Díaz.

En ese sentido, dijo que "nos complica porque hay un protocolo que nosotros tenemos con la familia, con las víctimas, y ocurre este hecho de que se enteran por la prensa de un hecho tan importante como este y se van a iniciar acciones en contra del servicio".

"Las acciones legales van a estar dirigidas quizá en el ámbito administrativo, porque no es posible que se filtre una información de esta naturaleza cuando existe secreto en la investigación y por otro lado, vamos a pedir que la Fiscalía pueda estudiar alguna acción legal contra en contra de aquellos funcionarios que filtraron esta información", planteó.

Agregó que van a "solicitar que el ministerio de Justicia a lo menos dé una explicación por esta información y por otro lado, que la fiscal vea dentro de la reserva que tiene de esta carpeta investigativa qué pasó y dónde se vulneró esta reserva".

"Nosotros tenemos un protocolo de trabajo, primero toda la información la Fiscalía, ellos a las víctimas, a los intervinientes y luego a la prensa. Aquí se saltaron los protocolos y se genera un perjuicio y un problema. Aquí hay un tema muy delicado con las víctimas porque no es posible que a través de los medios de prensa ellos se enteren de un hecho tan complicado como este y que está en plena investigación", expuso.

Asimismo, adelantó que "aquí no necesariamente termina la investigación, nosotros tenemos que hacer pericias, este fin de semana las vamos a hacer y vamos a continuar con nuestra labor".

"Es muy grave lo que ha pasado, yo creo que las autoridades deben tomar cartas en el asunto porque no se puede pisotear a las víctimas de esta forma", expresó.

Sobre la situación de la madre ante esta filtración, sostuvo: "Estefanía es una niña que tiene muy poca edad y solo basta verla para ver el sufrimiento que ella refleja y el deterioro que le ha generado el fallecimiento de su hijo y las condiciones como ha sido y que siga sufriendo adicionalmente por este tipo de noticias lo encuentro de absoluta irresponsabilidad" y que "merece a lo menos una disculpa mi representada por parte del Servicio Médico Legal por la forma en que esto sucede".

