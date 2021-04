¿Qué pasó?

Este jueves 15 de abril y cuando se active el Toque de Queda, a partir de las 21:00 horas, se pondrá fin a la restricción de venta de bienes no esenciales, medida que se aplicó para combatir y mitigar los contagios de coronavirus, entre otras medidas que se han adoptado como las cuarentenas.

Bajo este panorama, estos productos podrán volver a venderse sin problemas, eso sí, sólo a través del sistema de delivery (reparto) y en cadenas de supermercados con aforo controlado de clientes.

"Sólo venta de delivery a bienes no esenciales"

La medida, que en su momento fue cuestionada por gremios del comercio, culminará y ahora se activará el nuevo instructivo para la entrega de los denominados "Bienes no Esenciales", sistema que fue explicado por la subsecretaría de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

Sobre el tema, la personera comenzó explicando que "estas medidas como la restricción de venta a bienes no esenciales buscaba evitar que los trabajadores de tiendas o bodegas con esos productos no abrieran para efectos de proteger a los empleados y evitar su movilidad".

Ahora la autoridad indicó que "eso se hizo por dos semanas y por lo tanto, este viernes (16 de abril) comienza a regir un nuevo instructivo, estableciendo la posibilidad de delivery, pero solo delivery de bienes no esenciales, es decir, podrán abrir las tiendas de bienes no esenciales, pero no atender a público".

Además, agregó que "las bodegas volverán a abrir sólo para efectos de hacer delivery. Sólo pueden atender a público, aquellas empresas que entreguen productos considerados esenciales".

¿Qué ocurre con los supermercados?

Consultada por el funcionamiento de los supermercados, la subsecretaría de Prevención del Delito sostuvo que "ahora pueden vender sus productos tal como lo han hecho antes".

Todo lo cerró señalando que "esta es una medida que duró dos semanas, pero quisiera pedirle a los supermercados su máxima colaboración para efectos de adoptar todas las medidas necesarias en cuanto a normas sanitarias ante la pandemia".