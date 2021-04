Con la finalidad de generar un espacio de I+D para las Pymes TIC que posibilite la creación y desarrollo de soluciones y propuestas en el ámbito de las Economías Colaborativas y Circulares, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región Metropolitana y eventualmente de otras ciudades chilenas, se lanzó el proyecto concursable Nuevas Economías Metropolitanas.

El proyecto es liderado por y el Centro de Innovación en Ciudades (CIC) de la Universidad del Desarrollo (UDD) y Financiado a través del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional Metropolitano (GORE RM).

La esencia del proyecto, que premiará a 4 ganadores con 20 millones de pesos, es fomentar la capacidad innovadora de las PYMEs TIC de la Región, para crear nuevas soluciones digitales que aporten al desarrollo e implementación de sistemas económicos sustentables y de escala humana en las ciudades.

Nuevas Economías Metropolitanas, tendrá una duración de 9 meses y se desarrollará en tres etapas: Primero la convocatoria a las Pymes TIC de la Región Metropolitana y el desarrollo de sus ideas de soluciones para elegir las 12 mejores que seguirán en concurso. Luego, en la segunda etapa, las 12 ideas seleccionadas se desarrollarán a nivel de prototipo y se invitará a un jurado y a la ciudadanía a votar para definir las 4 propuestas ganadoras más dos menciones. Finalmente, en la tercera etapa, se desarrollarán las 4 soluciones ganadoras.

Podrán participar PYMEs TIC (pequeñas y medianas empresas que desarrollan o trabajan con tecnologías de información y comunicaciones) constituidas en la Región Metropolitana, que tengan interés en desarrollar innovación con alto potencial de crecimiento, inscribiéndose a través del formulario de postulación disponible en www.economiasmetropolitanas.cl

Se seleccionarán un máximo de 60 empresas a las cuales se apoyará en la adquisición de nuevos conocimientos sobre nuevas oportunidades de negocio en el campo de las economías circulares y colaborativas, y luego un comité técnico integrado por expertos en innovación, desarrollo tecnológico y economías circulares y colaborativas, y representantes de las organizaciones asociadas (Universidad de Liverpool, Pais Circular, Chiletec, Girls in Tech, Fundación País Digital) seleccionará los 12 finalistas de entre las propuestas recibidas.

Los 12 finalistas seleccionados trabajarán en conjunto con especialistas en diseño de interacción digital de la Universidad del Desarrollo. Cada empresa presentará su propuesta a un jurado y un video para convocar a la ciudadanía de la Región Metropolitana a votar por 4 empresas ganadoras. De las 8 propuestas restantes no ganadoras, se elegirán 2 menciones, que no recibirán premio, pero podrán participar gratuitamente de la siguiente etapa. Todas las empresas no ganadoras serán apoyadas para postular a otros fondos concursables.

Francisca Astaburuaga directora ejecutiva del CIC explica que este proyecto “busca potenciar el crecimiento de las empresas chilenas, contribuyendo al desarrollo económico local y la creación de capacidades nuevas para las Pymes a través de capacitación y formación, y para las empresas ganadoras, ofrece la experiencia concreta de construir soluciones específicas para Santiago en el ámbito de las economías circulares y colaborativas”.

Las 4 empresas tecnológicas ganadoras accederán a un premio de $20.000.000 cada una y las interesadas en participar pueden descargar las bases e inscribirese en el sitio web www.economiasmetropolitanas.cl